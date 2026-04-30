Diputada oficialista solicita al IGM el registro migratorio de Consuelo Porras, incluido el detalle de sus pasaportes

A 18 días de que María Consuelo Porras Argueta deje el cargo de fiscal general, la diputada oficialista Andrea Reyes solicitó al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) el registro migratorio completo de la jefa del Ministerio Público (MP), informaron este jueves 30 de abril fuentes oficiales.

El requerimiento de Reyes solicita indicar si Porras tiene pasaporte oficial, diplomático u ordinario, así como detallar la fecha de emisión y vencimiento, y cualquier información relacionada con ese documento.

Además, solicita enviar el movimiento migratorio de Porras a partir del 1 de enero del 2025 a la fecha, así como especificar qué tipo de pasaporte utilizó para salir y entrar al país.

También pide informar si la fiscal general tiene arraigo.

Por otro lado, el diputado José Chic solicitó el arraigo para Porras, toda vez pierda la inmunidad como fiscal general, según el parlamentario, para evitar que salga del país sin rendir cuentas por un caso de supuestas adopciones irregulares.

La petición llegó a la fiscalía de Leonor Morales Lazo, porque el caso todavía no tiene juzgado.

Recientemente, el presidente Bernardo Arévalo, quien deberá elegir al nuevo fiscal general antes del 17 de mayo, afirmó que el país se encuentra a las puertas de un "cambio de tiempo" para finalizar con el "régimen de abuso y miedo" en el sistema judicial, cuando concluya la etapa de la fiscal general Consuelo Porras, acusada de corrupción.

Arévalo vinculó este giro histórico con el actual proceso de elección del nuevo fiscal general del Ministerio Público, cuya nómina de seis candidatos recibió esta semana y se encuentra bajo análisis.

La responsabilidad constitucional de elegir al sucesor de Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia, recae en Arévalo, quien se encuentra en la etapa de entrevistas de los seis aspirantes al cargo.

"Podemos dejar atrás un sistema que se ha plegado a proteger los privilegios de unos pocos, los abusos y fortunas mal habidas, que ha perseguido y amedrentado a quienes defienden valientemente nuestros derechos y nuestra dignidad, e inaugurar una época en la que la justicia sea oportuna, sea fuente de tranquilidad, estabilidad, paz y desarrollo", sentenció Arévalo.

Se solicitó una postura al MP sobre los dos requerimientos, pero aún no responde.

Andrea Reyes solicita al Instituto Guatemalteco de Migración el reporte de viajes al extranjero de la fiscal general, del 01/01 2025 a la fecha; así como detalles de su pasaporte, incluyendo fecha de emisión y vencimiento. María Consuelo Porras queda sin inmunidad el 17 de mayo. pic.twitter.com/YAoOHxvl3w — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 30, 2026