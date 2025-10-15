Video | Así fue la salvada de José Morales en la victoria de Guatemala a El Salvador

Video | Así fue la salvada de José Morales en la victoria de Guatemala a El Salvador

El defensor nacional José 'Caballo' Morales se convirtió en uno de los héroes de la noche al salvar a Guatemala con una intervención milagrosa, sacando un balón en la línea que ya se cantaba como gol

Guatemala's defender #16 Jose Morales celebrates after winning the 2026 FIFA World Cup Concacaf qualifier football match between El Salvador and Guatemala at the Cuscatlan Stadium in San Salvador on October 14, 2025. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

osé 'Caballo' Morales se convirtió en uno de los héroes de la noche al salvar a Guatemala con una intervención milagrosa. (Foto Prensa Libre:AFP).

La Selección Nacional de Guatemala culminó este martes su participación en la fecha FIFA correspondiente a octubre, con lo cual completó las primeras cuatro jornadas de la última fase de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

La Bicolor llegó a esta ventana con el objetivo claro de sumar la mayor cantidad posible de puntos para mantenerse en la pelea por un histórico boleto mundialista.

En esta doble jornada, el combinado dirigido por Luis Fernando Tena consiguió un empate y una victoria, resultados que le permiten seguir con vida en la clasificación. Si gana sus dos próximos compromisos como local, Guatemala estaría logrando, por primera vez en su historia, el pase a una Copa del Mundo.

El segundo encuentro, disputado en el estadio Cuscatlán ante El Salvador, fue una verdadera batalla futbolística. La Azul y Blanco se impuso por la mínima (0-1) en un duelo cargado de intensidad, sacrificio y tensión. El gol de Óscar Santis, al minuto 46, llegó tras una asistencia precisa de Jesús López. Sin embargo, el partido tuvo un momento clave que evitó el empate y definió el rumbo del encuentro.

Óscar Santis fue el autor del gol del triunfo de Guatemala frente a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Nicolás Samayoa celebra la victoria de la Bicolor. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

Cuando El Salvador presionaba con fuerza en busca del empate, el delantero Brian Gil tuvo una clara oportunidad frente al arco defendido por Nicholas Hagen. Su remate superó al guardameta, pero no contaba con la presencia salvadora de José “Caballo” Morales, quien apareció sobre la línea de gol para despejar el balón con una potente patada, ahogando el grito de gol de los locales y convirtiéndose en uno de los héroes de la noche.

Tras el partido, Morales expresó: “A los laterales nuestra prioridad es defender, así que gracias a Dios pude seguir la jugada. Hoy Dios nos echó la mano y estuve en la línea para poder sacarla”, comentó el “Caballo”.

Con este resultado, Guatemala se mantiene en la pelea y se prepara para cerrar la fase eliminatoria con dos partidos cruciales en casa, ante Panamá y Surinam.

