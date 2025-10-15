Radiografía del gol del triunfo de Guatemala ante El Salvador en las eliminatorias mundialistas

La Selección Nacional de Guatemala logró una victoria crucial en la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, al vencer 1-0 a El Salvador en el estadio Cuscatlán.

Este resultado permite a los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena mantenerse en la lucha por el primer lugar del Grupo A, que comparten con Panamá, Surinam y El Salvador.

El combinado chapín llegaba urgido de sumar tres puntos vitales para no empezar a despedirse de la cita mundialista.

En un encuentro intenso, Guatemala mostró garra y determinación durante más de 90 minutos, logrando una victoria que mantiene viva la ilusión de clasificar, por primera vez, a una Copa del Mundo.

Óscar Santis, el héroe de la noche

El gran protagonista fue Óscar Santis, jugador de Antigua GFC, quien se ha consolidado como uno de los pilares del proyecto de Tena desde que asumió el mando de la Azul y Blanco en el 2021. Santis anotó su segundo gol en esta fase final de la eliminatoria, tras haber marcado también contra Panamá en la segunda fecha.

Su gol ante El Salvador llegó al minuto 45 con 35 segundos de la segunda mitad, desatando la euforia de los aficionados guatemaltecos presentes en el Cuscatlán.

La crónica del gol

La jugada comenzó con una recuperación de balón en el centro del campo por parte de Stheven Robles, quien cedió a Darwin Lom. Este intentó arrancar, pero fue derribado por Mauricio Cerritos, de El Salvador. El tiro libre fue ejecutado rápidamente por Jonathan Franco, quien tocó en corto hacia la banda izquierda para José “Caballo” Morales.

Morales retrocedió el balón hacia Nicolás Samayoa, quien filtró un pase entre líneas para Jesús “Chucho” López, que recibió por el costado derecho del ataque guatemalteco. Con gran técnica, López ejecutó un pase de tres dedos con el borde externo del pie que atravesó la defensa salvadoreña y dejó a Santis en posición ideal.

Santis controló con seguridad y, sin dudar, sacó un derechazo potente y colocado que venció al arquero salvadoreño, marcando el único tanto del partido.