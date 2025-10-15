¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala? Estos son los partidos pendientes para buscar clasificar al Mundial

La Selección Nacional de Guatemala logró una victoria crucial en la última fase de las eliminatorias de la Concacaf, y dio un paso firme hacia el sueño de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

El triunfo, alcanzado en un momento determinante, revitalizó las esperanzas de la Bicolor, que ahora se ilusiona con obtener uno de los boletos directos para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026.

Bajo la dirección del estratega mexicano Luis Fernando Tena, el equipo guatemalteco se ha consolidado como un serio contendiente en la recta final del proceso clasificatorio, en la que pelea por el liderato del grupo.

Ahora el combinado nacional se prepara para sus dos últimos encuentros de la eliminatoria, donde definirá su destino mundialista en condición de local.

Serán auténticas finales en las que el equipo dirigido por Luis Fernando Tena deberá salir a buscar la victoria desde el primer minuto, con el objetivo de asegurar el histórico pase a la Copa del Mundo.

Los partidos pendientes de la Bicolor para buscar clasificar al Mundial

Guatemala cerrará esta fase con dos partidos como local en el Estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, donde buscará sellar su histórica clasificación:

• Guatemala vs. Panamá

Estadio Manuel Felipe Carrera

Jueves 13 de octubre 20:00 horas

• Guatemala vs. Surinam

Estadio Manuel Felipe Carrera

martes 18 de octubre 19:00 horas

Ambos encuentros serán decisivos para definir el futuro de la Bicolor en su camino hacia el Mundial. La afición guatemalteca se prepara para vivir dos noches históricas en la capital, con la esperanza de ver a su selección alcanzar el sueño mundialista.