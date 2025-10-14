Fernando Tena tras el triunfo de Guatemala frente a El Salvador: “Ahora dependemos de nosotros”

La Selección Nacional de Guatemala consiguió una victoria fundamental en su camino hacia la Copa Mundial del 2026 al imponerse 1-0 a El Salvador en un emocionante encuentro disputado en el estadio Cuscatlán.

El partido, correspondiente a la cuarta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, estuvo marcado por la intensidad y la entrega de ambos equipos, que lucharon cada balón como si fuera el último.

Desde el pitazo inicial, El Salvador salió con ímpetu, dominó el primer tiempo y generó varias ocasiones de peligro en el área guatemalteca. La presión de los locales fue constante, lo que obligó a la defensa chapina a emplearse a fondo para mantener el arco en cero. El guardameta Nicholas Hagen volvió a ser figura, con intervenciones clave que mantuvieron a Guatemala en el partido.

A pesar de las dificultades iniciales, Guatemala logró asentarse en el terreno de juego y encontró su recompensa apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 46, Óscar Santis aprovechó una precisa asistencia de Jesús López para marcar el único gol del encuentro, desatando la euforia de los aficionados guatemaltecos presentes en el estadio salvadoreño.

El partido se tornó ríspido en varios pasajes, con entradas fuertes y momentos de tensión entre los jugadores de ambas selecciones. La intensidad del duelo reflejó la importancia del resultado para ambos equipos.

Con esta victoria, Guatemala suma tres puntos vitales que la mantienen en la pelea por un cupo en el Mundial del 2026. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena continúa demostrando carácter y solidez defensiva.

En conferencia de prensa, el estratega mexicano expresó: “Contento por la victoria, donde ahora dependemos de nosotros. Si ganamos nuestros dos partidos, estaremos arriba.”

También habló sobre la dificultad de los próximos compromisos: “Sabemos lo complicado que es ganarle a Panamá y a Surinam en cualquier cancha, pero con nuestra gente y en casa lo haremos.”

Además, destacó un aspecto curioso del torneo: “Lo raro de este pequeño torneo es que ningún local ha ganado. Realmente eso es algo para analizar.”

Finalmente, Tena subrayó la necesidad de mejorar el rendimiento:“Hay que jugar mejor los próximos encuentros para ganarle a Panamá y Surinam.”