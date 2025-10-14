En la lucha: Qué necesita Guatemala para clasificar directamente al Mundial 2026

La selección de Guatemala logró un importante triunfo este 14 de octubre, al imponerse 1-0 a El Salvador en la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena se metió así en la lucha por conseguir la tan ansiada clasificación directa al Mundial del 2026, debido al empate 1-1 entre Panamá y Surinam.

Actualmente, el grupo A tiene a Surinam y Panamá igualados con seis puntos, mientras que Guatemala ocupa el tercer lugar con cinco unidades, y El Salvador cayó al último puesto con tres.

Con estos resultados, Guatemala aumentó sus posibilidades de lograr la clasificación directa a la cita mundialista o, en su defecto, obtener un boleto al repechaje internacional.

¿Qué necesita Guatemala?

Los próximos partidos de la selección nacional serán el 13 de noviembre contra Panamá y el 18 del mismo mes frente a Surinam. En ambos encuentros, la Bicolor será local.

Al tener solo un punto menos que Panamá y Surinam, el mejor escenario para Guatemala sería ganar ambos compromisos.

De lograrlo, alcanzaría 11 puntos y superaría a los dos equipos que actualmente encabezan la tabla de posiciones y clasificaría directamente al Mundial.

En este escenario, Guatemala dependería únicamente de su propio rendimiento, ya que, si pierde o empata alguno de sus partidos, deberá esperar otros resultados para saber si aún tiene opciones de clasificar directamente o disputar el repechaje.

En caso de perder o empatar uno de sus partidos, Guatemala deberá esperar un tropiezo de Surinam o Panamá para ver si es posible clasificarse directamente.

