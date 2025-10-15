Nicolás Samayoa, tras la victoria de Guatemala frente a El Salvador: “Estamos a dos partidos de ir al Mundial”

Guatemala logró un triunfo histórico y fundamental frente a El Salvador en las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial del 2026, que se disputará en Norteamérica.

La Bicolor llegaba a este trascendental juego con la obligación de vencer, ya que necesitaba los tres puntos para seguir con vida en la última fase del proceso clasificatorio.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena se impuso 0-1, con anotación de Óscar Santis al iniciar la etapa complementaria. En un encuentro de mucha garra, intensidad y pierna fuerte, el equipo chapín supo manejar los momentos del partido y sufrir en un duelo bastante duro.

Tena y sus pupilos demostraron carácter y orgullo durante los 95 minutos del encuentro, logrando una victoria que los mete de lleno en la pelea por el pase al Mundial.

Ahora, la Bicolor se ubica en la tercera posición del grupo, con cinco puntos, producto de dos empates, una victoria y una derrota. Mientras tanto, Surinam y Panamá lideran el sector con seis unidades. Sin embargo, Guatemala disputará sus próximos partidos como local, donde todo se decidirá. La Azul y Blanco depende de sí misma para llegar a la Copa del Mundo.

Luego del encuentro, el defensa nacional Nicolás Samayoa agradeció a la afición que llegó al Cuscatlán: “Primero, gracias a la gente que nos vino a apoyar. Sí, había muchos salvadoreños, pero se hicieron sentir los guatemaltecos, y creo que por momentos nos empujaron, nos dieron fuerzas cuando el partido estuvo complicado. Así que agradecerles”.

Asimismo, destacó la importancia del compromiso frente a los salvadoreños y la ventaja de cerrar en casa: “El equipo sabía que era matar o morir hoy. Sobrevivimos, estamos más vivos que nunca. El grupo se apretó y ahora tenemos la oportunidad de cerrar en casa dos partidos dificilísimos, pero al final de cuentas era nuestro objetivo llegar con vida, y estamos a dos partidos de ir al Mundial”.

También mencionó los próximos encuentros en El Trébol: “Dos partidos en casa, dos partidos en El Trébol. No hay margen de error, pero ahora parece que está ahí cerquita”.

Para finalizar, resaltó los resultados importantes obtenidos como visitante: “Fuimos a sacar dos resultados súper importantes a Panamá y a Surinam, y este resultado nos termina dando esa confianza de que el grupo está haciendo las cosas bien y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial”.