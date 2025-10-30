Selección de Guatemala: Chava Estrada, feliz de estar de regreso para los partidos de la eliminatoria

La Selección Nacional de Guatemala ya trabaja intensamente de cara a sus dos últimos partidos de la fase final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

Desde el pasado lunes, el estratega mexicano Luis Fernando Tena inició los entrenamientos con una convocatoria compuesta por jugadores de la liga local. Al día siguiente se sumaron tres futbolistas más, completando un grupo de 21 jugadores, a la espera de los legionarios que militan en el extranjero.

La Azul y Blanco se prepara para enfrentar a Panamá, el 13 de noviembre, y a Surinam, el 18 del mismo mes. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, en Ciudad de Guatemala.

Una de las sorpresas en esta convocatoria fue el llamado del defensor de Municipal Carlos Salvador Estrada, quien se integró desde el primer día a los trabajos del cuerpo técnico.

Estrada expresó su alegría por volver a vestir la camiseta nacional: “Sí, totalmente. Gracias por la oportunidad, y creo que es una buena ocasión para demostrar muchas cosas, no solo en lo individual, sino también en lo grupal. Estoy muy feliz de volver a la selección y poder representar al país de buena manera.”

Sobre la importancia de jugar en casa, Estrada destacó: “Sí, estamos en casa, y tenemos que saber que aquí se tiene que respetar. Jugamos en el estadio El Trébol, que es un buen estadio, y creo que el cuerpo técnico sabe cómo enfrentar estos partidos. Tengo la certeza de que vamos a luchar hasta el final por ese pase al Mundial.”

También se refirió a la dificultad de los rivales: “Son selecciones de buen nivel; en realidad hay buenos jugadores. Entonces vamos a igualarlos y, primero que todo, que todo salga bien.”

Finalmente, sobre su estado físico y ritmo de competencia, comentó: “Bien, muy bien. Gracias a Dios he tenido mucha participación con mi club, traigo ritmo de juego. Ahora me estoy adaptando a la idea de lo que quiere el cuerpo técnico y poder servir, que eso es lo que importa: servir al grupo, servir a la selección y que todo salga bien.”