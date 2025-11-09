Guatemala vs. Panamá: Aficionados comparten sus pronósticos y envían mensajes a los jugadores de la Selección

La Selección de Guatemala está a solo dos partidos de poder escribir una de las páginas más grandes de su historia futbolística, y los aficionados lo saben. En la previa de los duelos ante Panamá el jueves 13 de noviembre y Surinam el martes 18 de noviembre, los seguidores de la Selección Nacional han levantado la voz para enviar mensajes de aliento al equipo que puede lograr la primera clasificación a un Mundial de la categoría mayor.

En las calles, los comercios y las redes sociales, el ambiente es de ilusión. Edgar Par, uno de los aficionados que apoya a la Azul y Blanco desde Plaza El Amate, recordó con orgullo los viajes que ha hecho para apoyar al combinado nacional, incluso fuera del país. “He viajado a varios lugares con mis hijos y amigos. Estuvimos en Panamá y pusimos una gran bandera que decía ‘Plaza El Amate, te apoya’. Los panameños se enojaban de ver tanta afición nuestra”, relató emocionado.

Edgar, con el corazón puesto en el azul y blanco, confía plenamente en que esta vez el sueño se hará realidad. “Yo siento que ganamos 1-0 a Panamá y 1-0 a Surinam. Ya no vamos a depender de nadie. Los jugadores deben sudar la camisola, porque muchos guatemaltecos hemos gastado tiempo y dinero para apoyarlos. Esta vez, sí vamos al Mundial”, afirmó con la voz de quien lleva décadas creyendo.

Desde otro local, Ángel Cosaj, comerciante y también ferviente seguidor, ha sentido el entusiasmo de los guatemaltecos en su propio negocio. “Las camisolas se están vendiendo más que nunca. Todos están confiados en la Selección. Tenemos diseños nuevos desde la semana pasada”, comentó entre sonrisas. Para él, el resultado está claro: “Ganamos 1-0 los dos partidos. Como buen chapín todos estamos motivados”.

Entre las historias, también aparecen los recuerdos de quienes han vivido las alegrías y tristezas del futbol nacional. Carlos Danilo Cruz, aficionado desde hace más de 40 años, no oculta su emoción. “Yo he estado en muchos partidos, incluso en el de la tragedia. A pesar de todo, seguimos apoyando. Ahora hay buenos jugadores, y este grupo merece la oportunidad”, expresó, convencido de que Guatemala puede hacer historia.

Edgar Par menciona todas las experiencias que ha tenido con la Selección Nacional y les envía un mensaje previo a los duelos. (Video: Prensa Libre, Elmer Vargas)

Muchos recuerdan las eliminatorias pasadas, las derrotas amargas y que el sueño sigue intacto para que en esta ocasión se pueda ir a un Mundial. Pero hoy, a las puertas de dos partidos cruciales, el sentimiento es distinto. La afición chapina tiene confianza e ilusión por el grupo de jugadores comandados por Luis Fernando Tena.

Los seguidores también hacen un llamado a la responsabilidad. “Apoyemos a los jugadores, no maltratemos a los rivales. Para que no nos bajen el aforo y el jugador número 12 se haga sentir, cuidemos nuestro futbol”, enfatizó Edgar, consciente del impacto que puede tener la conducta del público.