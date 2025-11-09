¿Afectará la sanción de FIFA a los aficionados que ya tienen su boleto? Esto responde la Fedefut

Tras conocerse la sanción que la Fifa impuso a Guatemala por incidentes de carácter discriminatorio durante el encuentro eliminatorio frente a El Salvador, el presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), Gerardo Paiz, aclaró que los aficionados que ya adquirieron sus boletos para el próximo partido ante Panamá no se verán afectados.

Paiz confirmó a Prensa Libre que la reducción del 15% del aforo, impuesta como parte del castigo, no impactará las entradas vendidas al público, sino que será aplicada a las cortesías otorgadas a patrocinadores.

De esta manera, los seguidores que compraron sus boletos podrán asistir con normalidad al encuentro programado para el jueves 13 de noviembre en el estadio El Trébol. La sanción de la Fifa aplica solo para el partido contra Panamá, aseguró Paiz.

Además, de la reducción del aforo de aficionados, el documento que se encuentra en el portal de la Fifa también señala que se impuso una multa económica, la cual equivale a 20 mil francos suizos (aproximadamente 190 mil quetzales).

Como parte de esta estrategia, la Fedefut implementará acciones de sensibilización en redes sociales, además de entregar camisetas con mensajes en favor del respeto y la inclusión durante el partido ante Panamá.

“Ya lo teníamos contemplado. La afición que compró su entrada no se verá afectada; la disminución será aplicada a las cortesías de nuestros patrocinadores”, explicó Paiz en un mensaje enviado a Prensa Libre.

“Ya hablamos con la Fifa: impulsaremos una campaña masiva contra el racismo y la homofobia, tal como ya se refleja en nuestras páginas oficiales y estaremos repartiendo playeras sobre la campaña en el estadio”, añadió Paiz.

La federación busca con ello enviar un mensaje positivo a los aficionados y garantizar que los encuentros de la Selección Nacional se desarrollen en un ambiente seguro y libre de cualquier forma de discriminación para evitar futuras sanciones.

El dirigente destacó la importancia de que la afición se comporte en el juego contra Panamá, ya que de registrarte nuevos hechos de racismo en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, se podría registrar otro tipo de sanción en juego contra Surinam, en la última fecha de la eliminatoria.