Fifa hace oficial la sanción a Guatemala por incidentes de discriminación durante el duelo ante El Salvador

La FIFA confirmó una sanción contra la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), tras los incidentes de carácter discriminatorio registrados durante el partido eliminatorio frente a El Salvador, disputado el pasado 14 de octubre en el estadio Cuscatlán.

El ente rector del futbol mundial impuso una multa económica de 20 mil francos suizos —equivalente a unos 190 mil quetzales— y determinó una reducción del 15% del aforo en el próximo compromiso de local de la Selección Nacional, programado para el jueves 14 de noviembre ante Panamá en el estadio El Trébol.

La decisión afecta directamente la organización del encuentro, ya que todas las entradas habían sido vendidas. Fedefut deberá ahora coordinar un proceso de reubicación o reembolso para los aficionados que se vean afectados por la restricción, en cumplimiento con las disposiciones establecidas por la FIFA.

Más allá del aspecto económico, la sanción busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia cualquier manifestación de racismo o discriminación en los estadios. La Fifa reiteró que este tipo de comportamientos atentan contra los valores del deporte y pueden derivar en castigos más severos en caso de reincidencia.

En respuesta a la medida, la federación guatemalteca ya trabaja en la implementación de un plan de acción integral enfocado en la prevención y educación de los aficionados, con el objetivo de erradicar estas conductas de los recintos deportivos.

El plan contempla campañas de sensibilización, mensajes en los partidos y capacitaciones para personal de seguridad y organizadores, reforzando el compromiso de Guatemala con el juego limpio y el respeto en el deporte.

En el portal de la FIFA se hizo oficial la multa para la Federación de Guatemala.

La sanción llega en un momento clave para la Azul y Blanco, que se encuentra en plena lucha por avanzar en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La reducción del público podría representar un golpe anímico, aunque el equipo confía en que el apoyo del país se mantenga firme desde cualquier espacio.

Con esta resolución, la Fifa deja claro su compromiso de velar por un futbol libre de discriminación, mientras Guatemala asume el desafío de convertir esta sanción en una oportunidad para fortalecer su cultura deportiva y el respeto en sus graderíos para los próximos duelos a disputarse en el estadio de El Trébol.