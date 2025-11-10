¿Quién ganará el duelo entre Guatemala y Panamá? Esto dice la IA sobre las posibilidades

El próximo jueves 13 de noviembre, la Selección de Guatemala enfrentará a Panamá en el estadio El Trébol, en el quinto partido de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Luego de cuatro jornadas, la Azul y Blanco se encuentra en la tercera posición del Grupo A, con cinco puntos, superada por Surinam y Panamá, que están empatadas con seis unidades. Por su parte, la Selección de El Salvador ocupa el último lugar, con tres, aunque aún tiene posibilidades de clasificar directamente a la Copa del Mundo 2026.

Únicamente el combinado que finalice en la primera posición del grupo clasificará directamente, mientras que el equipo que ocupe el segundo lugar tendrá la posibilidad de participar en un eventual torneo de repechaje internacional. Por ello, la Bicolor necesita sumar dos victorias como local para asegurar su pase directo a la Copa del Mundo.

Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó con inteligencia artificial (IA) las probabilidades del próximo encuentro de la Selección Nacional, tomando en cuenta el historial de enfrentamientos entre Guatemala y Panamá, el rendimiento actual de ambos equipos y las condiciones externas del compromiso, como la localía y la presión psicológica.

El análisis del encuentro entre Guatemala y Panamá

El primer reto de Guatemala en noviembre será ante su similar de Panamá, con la que empató 1-1 en la segunda jornada, disputada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital canalera. Por ello, ambas escuadras están obligadas a ganar en la quinta fecha para intentar asegurar la clasificación directa a la Copa Mundial 2026.

La Selección de Guatemala ha enfrentado al combinado de Panamá en 42 ocasiones diferentes, por lo que actualmente es la cuarta escuadra a la que más veces se ha medido en toda su historia, tanto en duelos oficiales como también en amistosos, solo por detrás de El Salvador (84 partidos entre ambos), Costa Rica (66) y Honduras (51).

De los enfrentamientos entre ambos equipos, la Selección de Panamá lidera el historial general, con un total de 17 victorias, 12 empates y 13 derrotas. Sin embargo, aunque ha ganado menos partidos, la Azul y Blanco ha logrado marcar más goles: 64 contra 63 de los canaleros, que han dominado las confrontaciones en las últimas dos décadas.

Durante los últimos 80 años, puede decirse que la Selección guatemalteca dominó la primera etapa, ya que en los primeros 21 partidos contra Panamá, la Bicolor obtuvo 11 victorias, seis empates y solo cuatro derrotas. No obstante, desde febrero del 2003, la escuadra de la Roja ha logrado sumar 13 victorias, seis empates y apenas dos derrotas.

Esto dice la IA sobre las posibilidades entre Guatemala y Panamá

Ante esta situación, según los modelos estadísticos recientes, estas son las probabilidades estimadas por la inteligencia artificial para el partido entre Guatemala y Panamá. Se destaca que los canaleros han mostrado un mejor rendimiento en sus últimos juegos, incluida una sólida actuación en octubre, lo que respalda su condición de favoritos.

Resultado posible Probabilidad estimada por la IA Victoria de Panamá 54.9% Empate 26.7% Victoria de Guatemala 18.3%

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección de Panamá parte como favorita en el compromiso y con una ventaja clara. Sin embargo, por factores como la localía, la motivación de clasificar directamente y el estado actual del equipo, Guatemala tiene la posibilidad de dar la sorpresa y conseguir la primera de las dos victorias que necesita.