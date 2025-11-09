Nicholas Hagen: “Necesitamos que El Trébol sea una olla de presión, estamos a 180 minutos del sueño”

El portero guatemalteco Nicholas Hagen fue el último legionario en incorporarse a la Selección Nacional de Guatemala, que ya trabaja con grupo completo bajo las órdenes de Luis Fernando Tena, de cara a los dos partidos decisivos rumbo al sueño mundialista. A su llegada al país, Hagen se mostró emocionado, confiado y agradecido con la afición por el respaldo que ha mostrado en las últimas semanas.

“Se viene lo más lindo, lo que venimos hablando desde hace muchos años: los dos partidos finales, los dos que nos pueden llevar al Mundial. Toca en casa, sabemos lo que significa y lo que estamos jugando. Por lo que he visto y escuchado, todos estamos metidos y queremos lograr esta clasificación”, expresó el guardameta, visiblemente motivado por lo que se avecina.

Hagen también reaccionó al fervor de la afición, que acampó durante días para conseguir boletos para los partidos ante Panamá y Surinam. “Nos emociona mucho ver eso. Sabíamos que conseguir entradas iba a ser difícil, pero estamos muy agradecidos. Estos partidos serán diferentes y la gente jugará un papel fundamental. Necesitamos que el Trebol sea una fiesta, que se sienta el apoyo en cada minuto”, comentó el portero.

El arquero nacional se mostró especialmente emocionado por volver al Estadio El Trébol, una cancha que conoce bien por su pasado en Municipal. “Regresar a casa siempre será bonito. Es el lugar donde crecí, donde me formé y donde empecé a dejar mi huella en el futbol guatemalteco. Me emociona volver y estoy con muchas ganas de entrenar y jugar con mis compañeros. Estamos a 180 minutos del sueño”, señaló.

En cuanto a su temporada en el Columbus Crew de la MLS, Hagen reconoció que fue un año complicado por lesiones y constantes viajes con la Selección, pero aseguró que llega en plena forma para estos compromisos. “Fue una temporada difícil, con lesiones y mucho movimiento entre club y selección, pero el club entendió la situación. Lo importante era llegar bien para estos partidos y estoy preparado al cien por ciento”, indicó.

El arquero también habló sobre su continuidad en el fútbol estadounidense: “Tengo contrato por un año más y dos opciones adicionales. Estoy contento, las cosas están bien en el club y si hay cambios, serán para mejorar, no para retroceder”, afirmó.

Respecto a la confianza del técnico Luis Fernando Tena, Hagen destacó que la titularidad no es un regalo, sino el resultado del esfuerzo diario. “Cada vez que salto al campo trato de hacerlo de la mejor manera. Sé que esto no se regala; se gana con trabajo, con entrenamientos y con compromiso. Tengo una gran responsabilidad con el país y con mis compañeros”, comentó.

Por último, el portero hizo un llamado a la unión nacional. “Panamá y Surinam son rivales duros, pero en casa tenemos que ganar. Hemos aprendido de los partidos anteriores y ahora nos toca demostrarlo. Estamos muy cerca del objetivo y vamos a dejarlo todo. Este es el sueño de toda Guatemala y queremos hacerlo realidad”, concluyó Hagen, con la mirada puesta en esos 180 minutos que pueden cambiar la historia del futbol guatemalteco.