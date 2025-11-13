Justicia
Capturan a presunto extorsionista que habría llegado al estadio El Trébol a comprar camisola de la Selección
Hombre con orden de captura fue arrestado mientras, según versiones, compraba una camisola de la Bicolor frente al estadio de El Trébol.
Agentes de la PNC capturan a Érick “N” frente al estadio Manuel Felipe Carrera, donde habría intentado comprar una camisola de la Selección. (Foto Prensa Libre: PNC)
Un presunto extorsionista fue capturado este jueves 13 de noviembre frente al estadio Manuel Felipe Carrera, ubicado en la zona 3 capitalina y conocido como El Trébol, a donde, según versiones, habría llegado para comprar una camisola de la Selección Nacional.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Érick “N”, de 38 años, fue detenido por agentes de la Comisaría 14, quienes realizaban patrullajes de seguridad en los alrededores del recinto, antes del partido de la Selección Nacional de Guatemala contra su similar de Panamá.
Según la PNC, el capturado tiene una orden de captura vigente por el delito de extorsión y registra dos antecedentes penales: uno por posesión de drogas para el consumo y otro por portación ilegal de arma de fuego con el número de registro esmerilado.
El detenido llegó al lugar en compañía de otros dos jóvenes, pero estos si estaban solventes y quedaron en libertad.
Aún no se ha confirmado qué hacía el sujeto frente al estadio, aunque versiones de medios locales indican que habría llegado para comprar una camisola de la Selección Nacional e ingresar al recinto deportivo para presenciar el duelo eliminatorio frente al equipo canalero.
La PNC mantiene controles de seguridad dentro y fuera del estadio, los cuales permanecerán antes, durante y después del encuentro.
