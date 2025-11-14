Fútbol Internacional
Dominio del Caribe y el fracaso de Centroamérica en el camino al Mundial 2026
A falta de una fecha para concluir la fase eliminatoria de Concacaf, tres selecciones centroamericanas ya están eliminadas mientras el Caribe domina la clasificación con posibilidades de llevarse los tres boletos directos.
El Salvador cayó por goleada 4-0 ante Surinam en Paramaribo, siendo la primera selección eliminada del Grupo A. (Foto: La Selecta Oficial).
La fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 está llegando a su conclusión, y los números muestran una realidad contundente: el Caribe está dominando mientras Centroamérica sufre su peor participación en años.
Guatemala, El Salvador y Nicaragua ya están matemáticamente eliminadas, y solo Honduras y Costa Rica mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a la Copa del Mundo 2026.
Lo más sorprendente es que por primera vez en la historia podría darse el escenario de que los tres clasificados directos sean selecciones caribeñas: Curazao, Jamaica y Surinam están en posición privilegiada para lograrlo, dejando a Centroamérica fuera del Mundial o, en el mejor de los casos, peleando por el repechaje intercontinental.
La jornada de este jueves fue devastadora para el fútbol centroamericano. Guatemala cayó 3-2 ante Panamá en el Estadio El Trébol, despidiéndose de sus aspiraciones mundialistas en el partido más importante de su historia. Con 5 puntos, la Bicolor ya no puede alcanzar la clasificación directa ni siquiera uno de los dos cupos de repechaje.
El Salvador sufrió una humillante goleada 4-0 ante Surinam en Paramaribo, siendo la primera selección eliminada matemáticamente del Grupo A. Los cuscatlecos se quedan con apenas 3 puntos y extienden su ausencia mundialista que ya suma 43 años desde España 1982.
Nicaragua, con 4 puntos en el Grupo C, también está eliminada y no pudo competir al nivel requerido durante toda la eliminatoria.
De las cinco selecciones centroamericanas que participaron en esta fase final, tres ya están fuera. Solo quedan con vida Honduras y Costa Rica.
El Caribe en posición de gloria
Mientras Centroamérica se hunde, el Caribe brilla. Tres selecciones caribeñas están prácticamente con un pie en el Mundial 2026:
Curazao lidera el Grupo B con 11 puntos y es el equipo mejor posicionado de toda la fase final. Los antilleros neerlandeses han tenido una campaña impecable con 3 victorias y 2 empates.
Jamaica marcha segunda en el Grupo B con 10 puntos, apenas un punto detrás de Curazao. Los "Reggae Boyz" recibirán a curazao en la última fecha, y ambas se disputarán el boleto directo del Grupo.
Surinam comparte el liderato del Grupo A con Panamá, ambos con 9 puntos. Los surinameses vienen de golear 4-0 a El Salvador y cerrarán la eliminatoria visitando a Guatemala, ya eliminada. Una victoria o incluso un empate prácticamente les asegura la clasificación directa a su primer Mundial en la historia.