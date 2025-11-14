Dominio del Caribe y el fracaso de Centroamérica en el camino al Mundial 2026

La fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 está llegando a su conclusión, y los números muestran una realidad contundente: el Caribe está dominando mientras Centroamérica sufre su peor participación en años.

Guatemala, El Salvador y Nicaragua ya están matemáticamente eliminadas, y solo Honduras y Costa Rica mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Lo más sorprendente es que por primera vez en la historia podría darse el escenario de que los tres clasificados directos sean selecciones caribeñas: Curazao, Jamaica y Surinam están en posición privilegiada para lograrlo, dejando a Centroamérica fuera del Mundial o, en el mejor de los casos, peleando por el repechaje intercontinental.

La jornada de este jueves fue devastadora para el fútbol centroamericano. Guatemala cayó 3-2 ante Panamá en el Estadio El Trébol, despidiéndose de sus aspiraciones mundialistas en el partido más importante de su historia. Con 5 puntos, la Bicolor ya no puede alcanzar la clasificación directa ni siquiera uno de los dos cupos de repechaje.

El Salvador sufrió una humillante goleada 4-0 ante Surinam en Paramaribo, siendo la primera selección eliminada matemáticamente del Grupo A. Los cuscatlecos se quedan con apenas 3 puntos y extienden su ausencia mundialista que ya suma 43 años desde España 1982.

Nicaragua, con 4 puntos en el Grupo C, también está eliminada y no pudo competir al nivel requerido durante toda la eliminatoria.

De las cinco selecciones centroamericanas que participaron en esta fase final, tres ya están fuera. Solo quedan con vida Honduras y Costa Rica.

El Caribe en posición de gloria

Mientras Centroamérica se hunde, el Caribe brilla. Tres selecciones caribeñas están prácticamente con un pie en el Mundial 2026:

Curazao lidera el Grupo B con 11 puntos y es el equipo mejor posicionado de toda la fase final. Los antilleros neerlandeses han tenido una campaña impecable con 3 victorias y 2 empates.

Jamaica marcha segunda en el Grupo B con 10 puntos, apenas un punto detrás de Curazao. Los "Reggae Boyz" recibirán a curazao en la última fecha, y ambas se disputarán el boleto directo del Grupo.

Surinam comparte el liderato del Grupo A con Panamá, ambos con 9 puntos. Los surinameses vienen de golear 4-0 a El Salvador y cerrarán la eliminatoria visitando a Guatemala, ya eliminada. Una victoria o incluso un empate prácticamente les asegura la clasificación directa a su primer Mundial en la historia.