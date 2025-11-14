¿Qué viene ahora para Guatemala? La Bicolor sigue concentrada enfocada en el próximo encuentro de la eliminatoria

La Selección Nacional de Guatemala sufrió una dolorosa derrota por 2-3 frente a Panamá en la quinta jornada de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, resultado que terminó por truncar la ilusión de todo un país.

El combinado nacional, que dependía de sí mismo para avanzar, no logró aprovechar la condición de local en el estadio Manuel Felipe Carrera y quedó sin opciones matemáticas para clasificar.

La noche del jueves 13 de noviembre se convirtió en una jornada amarga para la Azul y Blanco. A pesar del apoyo incondicional de la afición, los errores defensivos y la falta de contundencia en momentos clave pesaron demasiado. Con este resultado, Guatemala se queda fuera de la pelea y ve desvanecerse el sueño de hacer historia y de conseguir su primera clasificación a una Copa del Mundo.

Con una fecha aún por disputarse, el Grupo A —integrado por Surinam, Panamá, Guatemala y El Salvador— tendrá un desenlace vibrante. Surinam lidera la tabla, pero Panamá acecha muy cerca, por lo que ambos se jugarán el primer lugar en la última jornada. El Salvador, por su parte, buscará cerrar con dignidad tras un proceso complicado.

¿Qué sigue para la Bicolor?

El equipo chapín permanecerá concentrado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para preparar su último compromiso eliminatorio. Cerrará jugando en casa frente a Surinam en el estadio Manuel Felipe Carrera, poniendo punto final a su participación en este ciclo mundialista. En caso de ganar, Guatemala alcanzaría un máximo de ocho puntos, aunque esto ya no le permitirá avanzar.

Más allá del resultado, la prioridad será cerrar con dignidad y comenzar a planificar el futuro del fútbol nacional. Este revés debe servir como punto de partida para una reestructuración profunda en la Azul y Blanco. La ilusión se apagó, pero el compromiso con el crecimiento del fútbol guatemalteco debe mantenerse.

Próximo partido de la Bicolor

El cuadro dirigido por Luis Fernando Tena disputará el partido de la sexta jornada de las eliminatorias frente a Surinam. El encuentro se celebrará a las 19.00 horas en el estadio El Trébol.