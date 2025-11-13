Luis Fernando Tena deja a disposición de Gerardo Paiz su continuidad al frente de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena compareció ante los medios de comunicación tras la dolorosa derrota 3-2 ante Panamá que eliminó a Guatemala del Mundial 2026.

El técnico mexicano atendió la conferencia de prensa posterior al partido ante Panamá, mostrando la frustración del plantel y dejó en manos de Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, la decisión sobre su continuidad al frente de la Selección Nacional.

"Es decisión de nuestra junta directiva; yo quiero seguir", declaró Tena con firmeza cuando fue cuestionado sobre su futuro. El estratega azteca dejó claro que su deseo es continuar el proyecto, pero reconoce que después de no conseguir el objetivo principal, la última palabra la tendrá la directiva de la Federación.

"El resultado no es justo"

Tena defendió el desempeño de sus jugadores y consideró que el marcador no reflejó lo ocurrido en la cancha. "El resultado no es justo; es un partido de ida y vuelta, a ninguno nos servía el empate", afirmó, destacando que el encuentro fue muy parejo y que la clasificación estuvo al alcance de Guatemala.

El técnico mexicano hizo referencia a las ocasiones generadas por la Bicolor: "Nuestro equipo hizo un muy buen partido; tuvimos muchas ocasiones de gol", señaló, buscando rescatar el esfuerzo de sus dirigidos a pesar de la eliminación.

Tena expresó el dolor compartido por todo el país tras quedarse fuera del Mundial.

"Es una noche muy difícil para todos nosotros, para la afición y los jugadores; tenemos la gran ilusión de clasificar al Mundial. Gracias a la gente por todo el impulso; hace cuatro horas todos teníamos una gran ilusión y ahora tenemos una gran frustración", señaló con evidente pesar.

Las palabras del "Flaco" reflejaron el sentimiento de 18 millones de guatemaltecos que vieron cómo el sueño mundialista se escapaba nuevamente. La gratitud hacia la afición que llenó El Trébol y apoyó incondicionalmente fue constante en sus declaraciones.

El final de un proyecto de cuatro años

Luis Fernando Tena llegó a Guatemala en 2021 con una misión clara: clasificar al país a su primer Mundial. Durante cuatro años construyó un proceso que devolvió la ilusión al fútbol guatemalteco, llevó a la selección a un buen papel en la Copa Oro 2023 y la colocó a las puertas de la clasificación mundialista.

Sin embargo, el objetivo principal no se cumplió. Guatemala se quedó nuevamente fuera del Mundial, y ahora Tena deberá esperar la decisión de Gerardo Paiz y la junta directiva de la Fedefut sobre si continuará al frente del proyecto o si es momento de un cambio de rumbo.

El técnico mexicano ha manifestado públicamente su deseo de continuar, pero reconoce que en el fútbol los resultados son los que hablan. No conseguir la clasificación al Mundial 2026, la oportunidad más clara en la historia del fútbol guatemalteco, pesa en la balanza.