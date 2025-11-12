Guatemala vs Panamá: “Clasificar a Guatemala a su primer mundial fue lo que me motivó a venir hace 4 años”, dijo Luis Fernando Tena

Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala, ofreció una conferencia de prensa este miércoles en las instalaciones de la Fedefut previo al crucial partido ante Panamá del jueves 13 de noviembre. El estratega mexicano está a solo dos victorias de cumplir el sueño que lo trajo a Guatemala hace cuatro años: clasificar al país a su primer Mundial.

"Clasificar a Guatemala a su primer Mundial fue lo que me motivó a venir hace 4 años", declaró Tena con firmeza, recordando el momento en que aceptó el reto de dirigir a la Bicolor. Ahora, a 180 minutos de conseguir esa hazaña histórica, el "Flaco" está más cerca que nunca de escribir su nombre en letras doradas en la historia del fútbol guatemalteco.

Tena llegó a Guatemala a principios de 2022 para dirigir a la Selección Nacional, tras haber sido presentado oficialmente en diciembre de 2021. Desde ese momento, el técnico mexicano se propuso un objetivo claro: romper la sequía de 68 años sin mundiales y convertirse en el primer entrenador en lograrlo.

"Ni las estadísticas, ni la historia, nos fijamos en el presente"

Durante la conferencia de prensa, Luis Fernando Tena dejó claro que su equipo no se dejará intimidar por los números o los antecedentes históricos.

"Ni las estadísticas, ni la historia, nos fijamos en el presente. Lo que pasó ayer no importa", sentenció Tena, haciendo referencia a que Guatemala no ha logrado vencer a Panamá en 20 años. El mensaje del técnico es claro: el pasado quedó atrás, y lo único que importa es lo que suceda este jueves en El Trébol.

Esta filosofía refleja la mentalidad renovada que Tena ha inculcado en el vestuario guatemalteco. Ya no se trata de cargar con el peso de las derrotas anteriores, sino de confiar en el proceso, en la preparación y en la calidad del grupo actual.

Lejos de menospreciar al rival, Luis Fernando Tena fue honesto al reconocer la jerarquía de la Selección de Panamá. El técnico mexicano no escatimó en elogios para los canaleros, a quienes considera el mejor equipo de la región en los últimos años.

"Desde hace tiempo, Panamá es el mejor equipo de la Concacaf. El partido será abierto", manifestó Tena, destacando el nivel que han mostrado los dirigidos por Thomas Christiansen durante este proceso eliminatorio.

"Los jugadores de Panamá tienen más exigencia de llevarse los tres puntos", comentó el técnico, haciendo referencia a que Panamá carga con las expectativas de todo un país que espera repetir la clasificación a un Mundial tras su participación en Rusia 2018.

Esta estrategia psicológica busca liberar mentalmente a los futbolistas guatemaltecos, permitiéndoles jugar con mayor libertad y sin el peso de ser favoritos. Guatemala jugará con la mentalidad del que no tiene nada que perder y todo por ganar.

Luis Fernando Tena está a 180 minutos de conseguir lo que ningún otro técnico ha logrado en 67 años: clasificar a Guatemala a una Copa del Mundo. Dos partidos, dos victorias en casa, y el sueño se hace realidad.