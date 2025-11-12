Guatemala vs. Panamá: “La presión que tiene Panamá es que no sea su segundo fracaso consecutivo”, afirmó Fernando Tena

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para uno de los partidos más trascendentales de las últimas dos décadas. Este jueves, la Bicolor recibirá a Panamá en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, por la quinta jornada de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El encuentro representa no solo una oportunidad histórica para acercarse al sueño mundialista, sino también un reto frente a un rival al que no se vence desde hace 20 años.

En la conferencia de prensa previa al choque, el técnico mexicano Luis Fernando Tena se mostró sereno y confiado, consciente de la magnitud del compromiso. “Ni la historia ni las estadísticas cuentan. En el fútbol, lo que importa es el presente”, afirmó el estratega, dejando claro que el pasado no condicionará el desempeño de sus dirigidos. Para Tena, este partido es especial tanto para el plantel como para la afición, que ha demostrado su ilusión acampando para conseguir boletos.

El entrenador destacó que la presión recae sobre Panamá, que llega con la obligación de evitar lo que sería su segundo fracaso consecutivo en el camino mundialista. “La presión que tiene Panamá es que no sea su segundo fracaso consecutivo”, subrayó Tena, al recordar que el equipo canalero partía como favorito en el sorteo, pero la realidad ha demostrado que el fútbol en la región es cada vez más parejo. “Cuando salió el sorteo, se decía que Panamá era el favorito, que no iba a tener problemas para clasificar, pero se da cuenta de que cada vez el fútbol es más parejo”, agregó.

Sobre la estrategia, Tena fue claro: “Vamos a seguir haciendo lo planteado. No creo que importen mucho los nombres, porque su forma de jugar no va a cambiar”. El técnico insistió en que Guatemala mantendrá su identidad y buscará imponer su ritmo ante un rival al que considera el mejor de la región.

“Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo: Panamá es el mejor equipo de la Concacaf”, reconoció, sin restar ambición al objetivo de sumar tres puntos.

El escenario elegido también juega un papel clave. “El jugador 12 será vital. Por eso escogimos El Trébol, además de que lo pidieron nuestros jugadores. Sabemos que tendremos todo su apoyo, como ha sido en todo este proceso”, afirmó Tena, confiando en que la cercanía con la afición será un factor determinante. La expectativa es máxima y el ambiente promete ser electrizante en la casa de Municipal.

Con la ilusión intacta y la convicción de que el presente es lo que cuenta, Guatemala buscará romper la racha negativa ante Panamá y dar un paso gigante hacia la primera clasificación mundialista de su historia.

El jueves, El Trébol será testigo de un duelo cargado de emociones, presión y esperanza, donde la Bicolor intentará escribir una página dorada en el fútbol nacional.