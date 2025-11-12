Selección de Guatemala: Tena confirma los convocados para la doble jornada de la eliminatoria ante Panamá y Surinam

El técnico mexicano Luis Fernando Tena confirmó este martes la lista de 26 jugadores que estarán disponibles para los dos enfrentamientos cruciales de la Selección Nacional de Guatemala frente a Panamá y Surinam, correspondientes a las últimas dos fechas de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El estratega ha venido trabajando con el grupo desde el 27 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), y poco a poco se han ido incorporando los jugadores legionarios.

En esta convocatoria destaca el llamado de Carlos Salvador “Chava” Estrada, Diego Santis y, nuevamente, Matthew Evans, quien ya había sido parte del plantel en la Copa Oro 2025.

Para la Bicolor no hay mañana: estos encuentros serán auténticas finales. El primer desafío será ante Panamá, a las 20:00 horas este jueves 13 de noviembre, cuando Guatemala necesita ganar para acercarse al ansiado boleto mundialista. Posteriormente, el martes 18 de noviembre, enfrentará a Surinam en el cierre de la fase a las 19:00 horas.

Actualmente, el cuadro chapín se ubica en la tercera posición de la tabla con cinco puntos, a solo uno de los líderes, que son los caribeños y panameños. Cabe mencionar que la Azul y Blanco depende de sí misma para lograr la primera clasificación a una Copa del Mundo en su historia.

Lista de convocados (26 jugadores):

Antonio López

Arquímides Ordóñez

Carlos Aguilar

Carlos Salvador Estrada

Darwin Lom,

Diego Santis

Jonathan Franco

José Ardón

José Morales

José Pinto

José Rosales

Kenderson Navarro

Kevin Ramírez

Luis Morán

Matthew Evans

Nicholas Hagen

Nicolás Samayoa

Olger Escobar

Pedro Áltan

Rodrigo Saravia

Rubio Rubín

Rudy Muñoz

Stheven Robles

Áaron Herrera

Óscar Castellanos

Óscar Santis.

📋NÓMINA OFICIAL · ꜱᴇʟᴇᴄᴄɪᴏ́ɴ ᴍᴀʏᴏʀ



El Director Técnico de la #SeleMayor convoca a los siguientes jugadores para la Fase Final de la Eliminatoria Mundialista.



¡🫶⚽️🇬🇹 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗟 𝗠𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!#ModoSelección 💙🇬🇹💪 #VamosGuate pic.twitter.com/J1eGFbMRyd — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) November 11, 2025

El defensa Nicolás Samayoa no estará disponible para el encuentro de vuelta frente a Panamá debido a la acumulación de tarjetas. Su lugar podría ser ocupado por Salvador Estrada o, en su defecto, Jonathan Franco podría retrasarse para reforzar la línea defensiva.