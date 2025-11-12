Selección de Guatemala: Tena confirma los convocados para la doble jornada de la eliminatoria ante Panamá y Surinam

El estratega mexicano Luis Fernando Tena confirmó la lista de convocados para los duelos decisivos ante Panamá y Surinam en las eliminatorias mundialistas rumbo al mundial del 2026.

El técnico mexicano Luis Fernando Tena confirmó este martes la lista de 26 jugadores que estarán disponibles para los dos enfrentamientos cruciales de la Selección Nacional de Guatemala frente a Panamá y Surinam, correspondientes a las últimas dos fechas de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

El estratega ha venido trabajando con el grupo desde el 27 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), y poco a poco se han ido incorporando los jugadores legionarios.

En esta convocatoria destaca el llamado de Carlos Salvador “Chava” Estrada, Diego Santis y, nuevamente, Matthew Evans, quien ya había sido parte del plantel en la Copa Oro 2025.

Para la Bicolor no hay mañana: estos encuentros serán auténticas finales. El primer desafío será ante Panamá, a las 20:00 horas este jueves 13 de noviembre, cuando Guatemala necesita ganar para acercarse al ansiado boleto mundialista. Posteriormente, el martes 18 de noviembre, enfrentará a Surinam en el cierre de la fase a las 19:00 horas.

Actualmente, el cuadro chapín se ubica en la tercera posición de la tabla con cinco puntos, a solo uno de los líderes, que son los caribeños y panameños. Cabe mencionar que la Azul y Blanco depende de sí misma para lograr la primera clasificación a una Copa del Mundo en su historia.

Lista de convocados (26 jugadores):

  • Antonio López
  • Arquímides Ordóñez
  • Carlos Aguilar
  • Carlos Salvador Estrada
  • Darwin Lom,
  • Diego Santis
  • Jonathan Franco
  • José Ardón
  • José Morales
  • José Pinto
  • José Rosales
  • Kenderson Navarro
  • Kevin Ramírez
  • Luis Morán
  • Matthew Evans
  • Nicholas Hagen
  • Nicolás Samayoa
  • Olger Escobar
  • Pedro Áltan
  • Rodrigo Saravia
  • Rubio Rubín
  • Rudy Muñoz
  • Stheven Robles
  • Áaron Herrera
  • Óscar Castellanos
  • Óscar Santis.

El defensa Nicolás Samayoa no estará disponible para el encuentro de vuelta frente a Panamá debido a la acumulación de tarjetas. Su lugar podría ser ocupado por Salvador Estrada o, en su defecto, Jonathan Franco podría retrasarse para reforzar la línea defensiva.

Eliminatorias mundialistas Futbol nacional Luis Fernando Tena Mundial 2026 Selección de Guatemala 
