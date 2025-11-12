Con pantallas gigantes: Los centros en la capital que transmitirán el encuentro de la Azul y Blanco

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de Panamá el jueves 13 de noviembre, a las 20.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, con el objetivo de conseguir una victoria que la mantenga con vida en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Mundial.

Solo ocho mil aficionados serán los afortunados que podrán presenciar el histórico encuentro dentro del estadio El Trébol; por ello, más de 17 millones de guatemaltecos deberán seguir el partido desde sus hogares o en restaurantes, ya que nadie querrá perderse la oportunidad de ver a Guatemala más cerca de su primera Copa del Mundo.

Ante esta situación, el Gobierno de Guatemala anunció mediante redes sociales que instalará pantallas gigantes en diversos centros deportivos de la ciudad capital, para que la población pueda reunirse y apoyar a la Bicolor en uno de los partidos más importantes de su historia, ya que está a solo dos victorias de clasificar al Mundial del 2026.

Desde el inicio de estas eliminatorias mundialistas, las pantallas gigantes en la Ciudad de Guatemala han sido consideradas un éxito por los ciudadanos, ya que miles de personas han logrado reunirse y disfrutar de esta travesía, en la que la Azul y Blanco ha brindado alegrías y frustraciones, con la esperanza de alcanzar el sueño de millones.

Pantallas gigantes para la afición

Con el propósito de que la población pueda disfrutar en conjunto la quinta jornada de estas eliminatorias mundialistas, el Gobierno de Guatemala instalará múltiples pantallas gigantes en diversos centros deportivos de la ciudad capital, donde familias y amigos podrán reunirse para apoyar a la Azul y Blanco en su partido contra Panamá.

Los centros deportivos en la capital:

Parque de La Paz - zona 21

Campo Marte - zona 5

Campos del Roosevelt - zona 11

Gerona - zona 1

Parque Erick Barrondo - zona 7

Las pantallas gigantes para el partido entre Guatemala y Panamá estarán disponibles desde las 19.00 horas del próximo jueves 13 de noviembre. La participación será gratuita y miles de personas tendrán la oportunidad de convivir con otros aficionados de la selección nacional, a la espera de una gran victoria que mantenga viva la ilusión.

Más de 17 millones de guatemaltecos estarán pendientes de lo que los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena consigan en el estadio Manuel Felipe Carrera, ya que, de lograrse la hazaña, sería uno de los éxitos deportivos más importantes en la historia del país, al nivel de las medallas olímpicas obtenidas recientemente.