¿Qué pasa si la Selección de Guatemala no le gana a Panamá? El panorama de la Azul y Blanco

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de Panamá el jueves 13 de noviembre, a las 20.00 horas, en el estadio Manuel Felipe Carrera, con la obligación de lograr una victoria para seguir dependiendo de sí misma en las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).

Luego de las primeras cuatro jornadas, la Azul y Blanco ocupa el tercer lugar del Grupo A, con cinco puntos, por lo que es superada por Surinam y Panamá, empatadas con seis unidades. A su vez, la Selección de El Salvador está en la última posición, con tres, aunque todavía tiene posibilidades de clasificar directamente a la Copa del Mundo.

Frente a este escenario, en el que la escuadra panameña se mantiene invicta en las eliminatorias mundialistas, una derrota o un empate de la Bicolor en el estadio "El Trébol" son altamente probables, por lo que recientemente comenzó a surgir la duda sobre los posibles desenlaces para Guatemala si no consigue la victoria ante la Roja.

Ante esta situación, se analizaron los posibles escenarios de la quinta jornada del grupo, tomando en cuenta que la selección guatemalteca podría caer derrotada o empatar ante Panamá, y que el único partido pendiente será el encuentro contra Surinam, el 18 de noviembre, en el que se definirá el futuro de los dirigidos por Luis Fernando Tena.

¿Qué pasa si Guatemala empata?

Grupo A: Con empate en Guatemala y empate en Surinam

Surinam: 7 puntos

Panamá: 7 puntos

Guatemala: 6 puntos

El Salvador: 4 puntos

Aunque pareciera que todo sigue igual, en este escenario la Selección de Guatemala dejaría de depender de sí misma, debido a que, aun venciendo a Surinam en la última jornada, necesitaría que Panamá empatara o perdiera contra El Salvador el próximo 18 de noviembre, algo poco probable ante el rendimiento actual de los salvadoreños.

Grupo A: Con empate en Guatemala y victoria de Surinam

Surinam: 9 puntos

Panamá: 7 puntos

Guatemala: 6 puntos

El Salvador: 3 puntos

La victoria de Surinam ante El Salvador complicaría aún más el panorama, ya que, además de esperar que Panamá empate o pierda contra los salvadoreños en la última fecha, la Bicolor también tendría que superar la diferencia de goles de los surinameses. Por ello, Guatemala debería derrotarlos por dos o más goles, dependiendo del caso.

Lea más: ¿Cuándo juega la Selección de Guatemala? La Bicolor está a dos victorias de la Copa del Mundo

Grupo A: Con empate en Guatemala y victoria de El Salvador

Panamá: 7 puntos

Surinam: 6 puntos

Guatemala: 6 puntos

El Salvador: 6 puntos

De manera similar a los casos anteriores, y dado que Panamá tendría la ventaja en el liderato con un punto más que Guatemala y Surinam, la Azul y Blanco necesitaría derrotar a los sudamericanos en la última fecha y esperar que El Salvador rescate un punto en la capital panameña, donde la Roja se mantiene invicta en estas eliminatorias.

¿Qué pasa si Guatemala pierde?

Grupo A: Con derrota de Guatemala y empate en Surinam

Panamá: 9 puntos

Surinam: 7 puntos

Guatemala: 5 puntos

El Salvador: 4 puntos

En este escenario, Guatemala ya no podría clasificar directamente a la próxima Copa del Mundo, debido a que sería incapaz de alcanzar a Panamá, a falta de una sola fecha. Por ende, la Bicolor únicamente podría optar al repechaje intercontinental si derrota a Surinam y supera a los segundos lugares de los Grupos B y C de estas eliminatorias.

Grupo A: Con derrota de Guatemala y victoria de El Salvador

Panamá: 9 puntos

Surinam: 6 puntos

El Salvador: 6 puntos

Guatemala: 5 puntos

Al igual que en el caso anterior, la Selección guatemalteca quedaría fuera de la clasificación directa a la Copa Mundial 2026, ya que dejaría de ser capaz de igualar a Panamá. Sin embargo, aunque en este contexto la Azul y Blanco caería nuevamente a la última posición, aún tendría posibilidades de acceder a la repesca internacional.

Grupo A: Con derrota de Guatemala y victoria de Surinam

Panamá: 9 puntos

Surinam: 9 puntos

Guatemala: 5 puntos

El Salvador: 3 puntos

Este sería el peor y más trágico escenario, ya que, si Panamá derrota a Guatemala y Surinam vence a El Salvador, tanto la Bicolor como la Selecta quedarían eliminadas de las eliminatorias mundialistas y ni siquiera tendrían la posibilidad de clasificar al repechaje. En ese caso, la primera y segundo posición se definirían entre la Roja y los Suriboys.