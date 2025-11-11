Surinam vs. El Salvador rumbo a la Copa Mundial 2026: ¿Qué resultado le conviene a Guatemala?

La Selección de Surinam recibirá a su similar de El Salvador el próximo jueves 13 de noviembre, en el estadio Dr. Franklin Essed, de Paramaribo, en la quinta jornada de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa del Mundo 2026, en México, Canadá y Estados Unidos.

El cuadro salvadoreño llega a la quinta fecha de las clasificatorias mundialistas en el último lugar del Grupo A, con tan solo tres puntos, mientras que Surinam se encuentra en su mejor momento y, con seis unidades y cuatro goles a favor, lidera la agrupación por encima de Panamá (con seis puntos y 3 goles) y Guatemala (con cinco unidades).

Estas escuadras se enfrentaron el 8 de septiembre, cuando Surinam derrotó 1-2 a El Salvador en el estadio Cuscatlán, de San Salvador, lo que derivó en una cadena de tres derrotas consecutivas para los salvadoreños, ya que posteriormente fue derrotado 0-1 por Panamá y, unos días después, cayó por el mismo marcador frente a Guatemala.

Ante este panorama, las selecciones de Surinam y El Salvador saldrán con todo su arsenal en busca de la victoria en suelo sudamericano, considerando que un triunfo surinamés los acercaría aún más a la Copa del Mundo y una derrota salvadoreña prácticamente representaría la eliminación de la Selecta en estas clasificatorias mundialistas.

¿Qué resultado le conviene a Guatemala?

El encuentro entre las selecciones de Surinam y El Salvador se disputará el próximo jueves 13 de noviembre, a las 16.00 horas de Guatemala, cuatro horas antes del compromiso entre la Bicolor y la Roja. De esa manera, la Azul y Blanco tendrá una idea de lo que ocurra en Paramaribo al momento de que ruede el balón en "El Trébol".

Debido a que ya se han disputado cuatro jornadas en estas eliminatorias mundialistas, es posible anticipar lo que le conviene a la Selección de Guatemala, tomando en consideración los próximos partidos. Por ello, a los dirigidos por el técnico mexicano Luis Fernando Tena podría favorecerles un empate entre surinameses y salvadoreños.

¿Por qué a Guatemala le favorece el empate?

A la Selección guatemalteca le conviene que los surinameses y salvadoreños se repartan los puntos, sobre todo porque, si la Azul y Blanco consigue la victoria ante la Roja, en el estadio Manuel Felipe Carrera, quedaría como líder del grupo, con ocho unidades, por encima de Surinam, con siete; Panamá, con seis; y El Salvador, con cuatro puntos.

No obstante, si Surinam o El Salvador salen victoriosos de Paramaribo, los surinameses podrían llegar a nueve unidades o los salvadoreños alcanzar seis puntos; mientras que, con una hipotética derrota de Guatemala, la Bicolor quedaría en el último lugar, con cinco puntos, y los panameños, a su vez, empatarían con los sudamericanos, con 9.

Grupo A: Con victoria de Surinam y Panamá

Surinam: 9 puntos

Panamá: 9 puntos

Guatemala: 5 puntos

El Salvador: 3 puntos

Si la Selección de Guatemala es derrotada por Panamá en El Trébol, y Surinam vence a El Salvador en Paramaribo, tanto los salvadoreños como los guatemaltecos quedarían eliminados de estas clasificatorias mundialistas, ya que ni siquiera tendrían la posibilidad de finalizar en la segunda posición y optar al eventual repechaje intercontinental.

Grupo A: Con victoria de El Salvador y Panamá

Panamá: 9 puntos

Surinam: 6 puntos

El Salvador: 6 puntos

Guatemala: 5 puntos

Con una victoria panameña en Guatemala y una salvadoreña en Surinam, el grupo quedaría al rojo vivo, aunque la más perjudicada sería la Bicolor, ya que caería al último puesto. Sin embargo, en este escenario, ningún equipo estaría eliminado, aunque la Azul y Blanco únicamente podría optar al segundo lugar y a la repesca internacional.

Grupo A: Con victoria de Guatemala y empate en Paramaribo

Guatemala: 8 puntos

Surinam: 7 puntos

Panamá: 6 puntos

El Salvador: 4 puntos

Como se mencionó anteriormente, lo que más le conviene a Guatemala es un eventual empate en Paramaribo entre Surinam y El Salvador, principalmente porque, si la Bicolor derrota a Panamá en El Trébol, llegaría al primer lugar del grupo por primera vez en estas eliminatorias, tras empezar con una dolorosa derrota en la primera jornada.