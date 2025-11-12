Panamá arribará a Guatemala con la presión de llevarse la victoria en el estadio El Trébol

La Selección de Panamá tiene previsto arribar a territorio guatemalteco este miércoles en horas de la tarde, apenas un día antes del crucial encuentro ante Guatemala que se disputará el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol".

La delegación canalera aterrizará aproximadamente a las 4:00 p.m. y posteriormente se dirigirá al estadio para realizar una sesión de entrenamiento y el reconocimiento oficial de la cancha.

Esta llegada con tan poco tiempo de anticipación contrasta notablemente con lo ocurrido en las primeras fechas de la eliminatoria, donde las selecciones visitantes solían arribar con dos o tres días de anticipación. La decisión del cuerpo técnico panameño responde a una estrategia calculada: evitar el tradicional acoso nocturno de la afición guatemalteca en los hoteles de concentración.

En Guatemala es bien conocida la práctica de los aficionados locales de acudir a los hoteles donde se concentran las selecciones visitantes con un objetivo claro: impedir que descansen. Cánticos, bocinas y todo tipo de instrumentos ruidosos se convierten en el arsenal de los seguidores más apasionados para desestabilizar al rival.

Consciente de esta realidad, el cuerpo técnico de Panamá, liderado por Thomas Christiansen, optó por minimizar el tiempo de exposición en suelo guatemalteco. Al arribar apenas el miércoles en la tarde y disputar el partido el jueves en la noche, los canaleros tendrán solo una noche en Guatemala, reduciendo drásticamente las posibilidades de que la afición puede arremeter disturbios en contra de ellos.

Panamá visitará por primera vez el Estadio El Trébol en un partido oficial. Esta será una cancha completamente desconocida para los jugadores canaleros, que nunca antes habían disputado un encuentro en este recinto deportivo de la zona 3 capitalina.

Por esta razón, el reconocimiento de cancha que realizará Panamá este miércoles será fundamental. El técnico Thomas Christiansen, quien recientemente declaró que "no le preocupa jugar en El Trébol ante Guatemala", tendrá la oportunidad de evaluar personalmente el escenario donde sus dirigidos se jugarán gran parte de sus aspiraciones mundialistas.

Los dirigidos por Christiansen son conscientes de la magnitud del desafío. No solo enfrentarán a una selección guatemalteca motivada y con el apoyo incondicional de su gente, sino que también cargarán con las expectativas de todo un país que sueña con repetir la hazaña de clasificar a un Mundial tras su participación en Rusia 2018.