“No me preocupa jugar en El Trébol ante Guatemala”, asegura Thomas Christiansen, técnico de Panamá

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, abordó el trascendental partido que disputarán los panameños ante Guatemala el próximo jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol".

Con una mezcla de confianza y respeto hacia su rival, el técnico danés-español dejó claro que no teme jugar en territorio guatemalteco.

"No me preocupa jugar en El Trébol ante Guatemala", declaró Christiansen con seguridad, estableciendo el tono de lo que será un duelo definitorio para ambas selecciones en su búsqueda por clasificar al Mundial 2026 en un escenario que contará con la presencia de miles de aficionados guatemaltecos.

El partido del 13 de noviembre marcará un precedente histórico, pues será la primera vez que Panamá dispute un partido oficial en el Estadio El Trébol. También será la primera ocasión en que Guatemala enfrente una eliminatoria mundialista en este escenario deportivo de la zona 3 capitalina.

El técnico de Panamá fue claro sobre lo que espera de sus jugadores en El Trébol: "Lo que quiero es que el equipo tenga hambre, tenga ambición y que quiera ganar desde el minuto uno", expresó con determinación.

Con un aforo limitado de 7,000 espectadores, el estadio promete ser un verdadero caldero con los aficionados de la Bicolor a pocos metros del terreno de juego. Christiansen no parece intimidado por esta variable. El técnico confía en la experiencia de sus jugadores, muchos de los cuales militan en ligas europeas de primer nivel y están acostumbrados a ambientes hostiles.

Thomas Christiansen hizo un análisis detallado de la selección guatemalteca. "La baja de Nicolás Samayoa es favorable para nosotros. Él es uno de los líderes de Guatemala junto a José Pinto, es una dupla que lleva muchos años jugando juntos y se conocen", explicó el técnico panameño.

"Óscar Santis, sabemos la calidad que tiene. No necesita de mucho para poder hacer un gol. Tenemos que estar pendientes de él y de todo el equipo", advirtió Christiansen.

Thomas Christiansen llega confiado, sin temor al escenario del Trébol, consciente de las fortalezas de su rival pero también de las propias.

Panamá buscará dar asegurar el liderato del grupo A, mientras que Guatemala intentará aprovechar su casa para dar un golpe de autoridad en su camino hacia el Mundial 2026.