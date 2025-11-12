“Ni aunque le regalen el boleto va a clasificar”: Periodistas costarricenses hablan sobre la Selección de Guatemala

Un segmento del programa "Estadio", transmitido por el canal TD Más de Costa Rica, desató una ola de indignación entre los aficionados guatemaltecos después de que varios periodistas realizaran comentarios burlones sobre las aspiraciones de la Selección Nacional en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Durante la emisión, los panelistas costarricenses analizaban el desempeño de las selecciones centroamericanas en el proceso clasificatorio cuando uno de ellos minimizó las posibilidades del combinado guatemalteco con una frase que causó controversia: "Guatemala no va ni aunque le regalen el boleto".

La burla no quedó ahí. Otros comentaristas se sumaron a las risas y agregaron expresiones despectivas como "se les pierde el boleto" o "pierden los pasaportes", haciendo alusión irónica a la posibilidad de que el equipo guatemalteco avance a la Copa del Mundo.

El tono despectivo de los comentarios fue percibido como una falta de respeto hacia el fútbol guatemalteco y hacia todo un país que sueña con clasificar a su primer Mundial en 68 años. Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde usuarios guatemaltecos expresaron su molestia y exigieron disculpas a los periodistas involucrados.

Lo que hace aún más llamativa la situación es que la selección costarricense tampoco tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase de la eliminatoria. Costa Rica ocupa actualmente el segundo lugar del Grupo C, por debajo de Honduras, y enfrenta un panorama complicado.

A diferencia de lo que sugieren los comentarios de burla, Guatemala tiene posibilidades reales y concretas de clasificar al Mundial 2026. La Bicolor ocupa el tercer lugar del Grupo A con 5 puntos, apenas una unidad por debajo de los líderes Panamá y Surinam, ambos con 6 puntos.

Lo más importante es que Guatemala depende de sí misma para clasificar directamente al Mundial. Si logra ganar sus dos partidos restantes como local ante Panamá (13 de noviembre) y Surinam (18 de noviembre) en el Estadio El Trébol, asegurará su boleto a la Copa del Mundo sin necesidad de depender de otros resultados.

Las burlas mediáticas no cambian la realidad: Guatemala está a dos victorias de clasificar a su primer Mundial y lo que ocurra en la cancha será lo único que determine si el sueño guatemalteco se hace realidad o no.