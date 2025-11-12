Guatemala vs. Panamá: Fedefut confirma la hora de apertura de las puertas del estadio Manuel Felipe Carrera

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala confirmó que las puertas del Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" abrirán a las 3:00 p.m. este jueves 13 de noviembre, cinco horas antes del inicio del partido entre Guatemala y Panamá, correspondiente a la quinta jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El encuentro, que será uno de los más importantes en la historia del fútbol guatemalteco, dará inicio oficialmente a las 8:00 p.m. Los casi 6,000 aficionados que lograron adquirir boletos tendrán tiempo suficiente para ingresar con anticipación y crear el ambiente hostil que se espera para recibir a la selección panameña.

La Fedefut hace un llamado a todos los aficionados a llegar temprano al estadio para evitar aglomeraciones y disfrutar plenamente de este partido histórico.

Recomendaciones para el ingreso al estadio

La Fedefut emitió una serie de recomendaciones importantes que los aficionados deben tomar en cuenta para ingresar al Estadio El Trébol:

El ingreso al estadio será con DPI titular: En el proceso de registro deberás mostrar tu documento de identificación personal y tus entradas.

En el proceso de registro deberás mostrar tu documento de identificación personal y tus entradas. Lleva listos tus boletos digitales: Los boletos que recibiste por correo electrónico a través de la tiquetera deben estar listos para ser escaneados.

Los boletos que recibiste por correo electrónico a través de la tiquetera deben estar listos para ser escaneados. No se permiten boletos impresos ni capturas de pantalla: Los boletos solo podrán ser escaneados directamente desde tu celular.

Los boletos solo podrán ser escaneados directamente desde tu celular. Prohibido el ingreso en estado de ebriedad: No se permitirá el acceso a personas que se encuentren en estado de ebriedad.

Accesos e información de parqueo

El estadio contará con tres ingresos principales:

Ingreso B: Frente a Plaza Mariachis - Ingreso únicamente para localidad de General

Frente a Plaza Mariachis - Ingreso únicamente para localidad de General Ingreso C: 8va Avenida, ingreso para localidades de Preferencia y Visita

8va Avenida, ingreso para localidades de Preferencia y Visita Tribuna y Platea "A": Por la vía exclusiva del Trébol

Importante: La vía exclusiva Trébol estará cerrada a partir de las 9:30 p.m. del día 13 de noviembre de 2025.

Respecto al parqueo, la Fedefut informó que no se cuenta con estacionamiento dentro del estadio, por lo que se recomienda a los aficionados utilizar el parqueo más cercano a su comodidad o llegar en transporte público.