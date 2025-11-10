Guatemala vs Panamá: a qué hora inician los cierres viales y se permite el ingreso al estadio El Trébol

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para enfrentar a Panamá en un partido clave rumbo a la Copa del Mundo 2026, programado para el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, en la zona 3 de la capital.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), en coordinación con la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del Municipio de Guatemala (Emetra), confirmó los horarios de ingreso al estadio y los cierres viales que se implementarán para garantizar la seguridad y el orden en los alrededores del recinto deportivo.

Hora de ingreso al estadio

La Fedefut informó que las puertas del Estadio El Trébol estarán abiertas a partir de las 15:00 horas (3:00 p.m.), por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar aglomeraciones y facilitar los controles de seguridad.

Los espectadores podrán ingresar al Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol” de la siguiente manera:

Tribuna y Platea Sur: ingreso por la Vía Exclusiva de la zona 3, frente a la 1ª avenida de la zona 7.

General Norte: ingreso por la Vía Exclusiva, entre la 9ª y 10ª avenidas de la zona 3.

Preferencia y área de visita: ingreso por la 6ª avenida “C” de la zona 3, en dirección a la Plaza Los Mariachis.

Mapa de cierres y controles: en rojo se muestran los puntos de cierres viales alrededor del Estadio El Trébol, y en verde los puestos de control de la Policía Municipal de Tránsito. (Foto, Prensa Libre: Emetra)

La organización del evento exhorta a los aficionados a respetar las áreas designadas para cada localidad y seguir las indicaciones del personal de seguridad y tránsito.

Cierres viales

Según explicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, los cierres vehiculares comenzarán a partir de las 13:00 horas (1:00 p.m.) del jueves y se concentrarán en los sectores cercanos al estadio, principalmente en las zonas 3, 7 y 12.

Los puntos de cierre confirmados hasta el momento son los siguientes:

Bulevar Liberación, con dirección a Calzada Roosevelt, en la 6ª avenida.

Calzada Roosevelt, carril auxiliar que conduce a la zona 3, en la 6ª avenida.

Avenida exclusiva junto al estadio, entre la 9ª y 10ª avenidas de la zona 3.

24 calle sobre la Avenida Bolívar, cerca del puente El Trébol.

Montejo detalló que estos cuatro cierres viales buscan restringir el paso vehicular y evitar el estacionamiento no autorizado en el perímetro del estadio.

No obstante, aclaró que los demás carriles que conectan hacia el Bulevar Liberación y la Calzada Roosevelt permanecerán habilitados, incluyendo la vía exclusiva de El Trébol.

En la franja cerrada se instalarán al menos 17 puestos de control atendidos por agentes de tránsito.

Parqueos autorizados

Montejo indica que los parqueos autorizados para los aficionados estarán habilitados en Tikal Futura, Miraflores y el Parque Erick Barrondo, desde donde saldrán buses de transporte hacia el estadio.

Esta medida busca ordenar la movilidad y reducir la congestión vehicular en las inmediaciones del evento deportivo.

El operativo de tránsito y seguridad se mantendrá activo antes, durante y después del encuentro, con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados y facilitar el flujo vehicular en las principales rutas de acceso a la zona 3.