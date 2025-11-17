El panameño Alberto Quintero confía en el profesionalismo de Guatemala antes del decisivo duelo ante Surinam

Alberto Quintero, uno de los referentes de la Selección de Panamá, se pronunció sobre el cierre del Grupo A de la eliminatoria mundialista, donde su selección depende directamente de lo que ocurra en el duelo entre Guatemala y Surinam. El atacante panameño dejó claro que espera un partido serio por parte del combinado guatemalteco, aunque ya esté eliminado, y aseguró que la clasificación se definirá con la misma tensión que ha marcado toda la fase.

Quintero afirmó que no duda del profesionalismo de los jugadores guatemaltecos, quienes este martes recibirán a Surinam en el estadio del Trébol. Aunque el equipo local ya no pelea por un cupo mundialista, el panameño insistió en que deben competir hasta el final, pues lo contrario ―según sus propias palabras― sería “una vergüenza”. Para Panamá, este partido es crucial, ya que necesita que Surinam pierda puntos para tener opciones reales de avanzar.

“Creo en el profesionalismo de los jugadores”, expresó Quintero al analizar el panorama del grupo. “Están con su afición, están en su país jugando un partido. A pesar de que ya están eliminados, ellos tienen que terminar de la mejor manera”. Con esta declaración, el jugador subrayó que Guatemala tiene el compromiso de cerrar de forma digna la eliminatoria, independientemente de su posición en la tabla.

El jugador panameño también mencionó que no visualiza un escenario en el que Guatemala “regale el partido”, insistiendo en que la competencia debe mantenerse íntegra hasta el último minuto. Surinam llega con nueve puntos y con la posibilidad histórica de clasificar a su primer Mundial, por lo que buscará la victoria con urgencia en territorio guatemalteco.

Sobre el otro duelo de la jornada, Panamá vs. El Salvador en el estadio Rommel Fernández, Quintero señaló que la clave para ellos no está en mirar al rival, sino en cumplir con su propia tarea. “Yo creo que nosotros debemos enfocarnos más en nosotros”, declaró, enfatizando la importancia de mantener la concentración en los 90 minutos que disputarán en casa.

Panamá necesita ganar y esperar que Surinam tropiece en Guatemala. Un empate de los surinameses podría complicar el panorama, especialmente si no hay una diferencia favorable de goles para los canaleros. Por ello, el equipo dirigido por Thomas Christiansen sabe que deberá mantener la intensidad y aprovechar el apoyo de su afición en Ciudad de Panamá.

El Salvador, por su parte, llega al encuentro sin posibilidades de clasificación, pero con la oportunidad de cerrar su participación con un resultado que podría cambiar el rumbo del grupo. La expectativa panameña es que los salvadoreños puedan plantear un partido competitivo, aunque Quintero dejó claro que el enfoque debe estar en su propio rendimiento más que en las cuentas externas.

Con estos dos partidos, el Grupo A vivirá un cierre electrizante este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas. Para Panamá, gran parte de su destino pasará por lo que ocurra en el estadio del Trébol, donde Guatemala y Surinam definirán un resultado que puede abrirle o cerrarle la puerta al sueño mundialista.