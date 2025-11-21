De villano a héroe: Manuel Romero marca en el 90+5 y sella el triunfo ante Cobán; Xelajú MC piensa en la Copa Centroamericana

En un duelo cargado de emociones en el estadio Mario Camposeco, Xelajú MC logró una victoria clave por 3-1 sobre Cobán Imperial, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones de clasificación y refuerza la confianza del equipo altense de cara a la Copa Centroamericana.

El partido comenzó con un golpe inesperado para los locales: al minuto 5, un desafortunado autogol del defensor paraguayo Manuel Romero puso en ventaja a los príncipes azules.

Sin embargo, la reacción de los superchivos no tardó en llegar, cuando Antonio de Jesús "Chucho" López apareció al 15 para igualar el marcador con un remate preciso que deje sin chances al portero visitantes para empatar el encuentro.

En la segunda mitad, Xelajú salió con mayor intensidad y tomó el control del balón. El esfuerzo dio frutos al minuto 54, cuando Kevin Ruiz anotó de cabeza tras un cobro magistral de tiro de esquina ejecutado por “Chucho” López, poniendo el marcador 2-1 a favor de los locales.

El cierre fue dramático: Cobán insistió en busca del empate, pero en tiempo de reposición, Manuel Romero se reivindicó del autogol inicial y, al 90+5, marcó el 3-1 definitivo, desatando la euforia en las gradas.

Con este triunfo, Xelajú MC alcanza los 25 puntos y se mantiene en la pelea por un lugar en la fase final, además de tomar impulso para la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana del 2025.

Por su parte, Cobán Imperial, que se queda con 22 unidades, afrontará la última jornada con la obligación de ganar para seguir con vida en el campeonato.