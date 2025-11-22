Amarini Villatoro descarta dirigir a la Selección Nacional y respalda la continuidad de Luis Fernando Tena

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro fue contundente al referirse a su futuro y a la posibilidad de dirigir a la Selección Nacional. En recientes declaraciones, el entrenador descartó por completo asumir el mando de la Azul y Blanco en el corto plazo, asegurando que su etapa en selecciones ya quedó atrás por ahora y que, en este momento de su carrera, su enfoque está totalmente ligado al trabajo diario en clubes.

Villatoro explicó que disfruta del ritmo constante de entrenamientos, algo que, según él, no puede encontrar en la dinámica de una selección nacional. “Soy del día a día, del trabajo diario. Extrañé mucho eso cuando estuve en selección”, afirmó al recordar su paso como entrenador del combinado guatemalteco. Añadió que, actualmente, no podría mantenerse alejado de esa rutina y que “se moriría sin el día a día”.

El técnico dejó claro que no está buscando ser candidato ni se está promocionando para el puesto. Agradeció que personas en el entorno futbolístico lo mencionen como opción, pero reiteró que esta no es una etapa en la que desee involucrarse nuevamente con selecciones. No descarta volver en un futuro, en “un ciclo de madurez diferente”, aunque insistió en que ahora no es su momento.

Además, Villatoro externó su respaldo al trabajo de Luis Fernando Tena y al cuerpo técnico actual. Considera que el proceso debe continuar, ya que, desde su perspectiva, “han hecho más cosas buenas que malas”. A pesar de que reconoce que existen aspectos por corregir, cree que cortar el proyecto sería un retroceso para el futbol nacional.

Sobre la eliminación reciente, Amarini también fue autocrítico con el ambiente alrededor de la Selección. Mencionó que el “triunfalismo” generado antes de tiempo pasó factura y que se debe evitar repetir ese tipo de escenarios. “Aquí no hay que partir el pastel antes de tiempo. Ese fue un error”, señaló, invitando a mantener la prudencia en futuros procesos.

Villatoro también hizo énfasis en la importancia de no cerrar puertas ni caer en extremos. Resaltó que perdonar es parte de la naturaleza humana y, aunque defendió la continuidad del proyecto actual, subrayó que la Selección necesita unidad y respaldo para avanzar.

Por ahora, el entrenador se concentrará en su labor de club, convencido de que ese es el entorno en el que desea seguir creciendo. Adelantó que no descarta dirigir nuevamente en el extranjero si se le presenta la oportunidad, pero en ningún caso contempla asumir la Selección de Guatemala en el próximo ciclo mundialista.

Con estas declaraciones, Amarini Villatoro reafirma su postura y aclara cualquier especulación en torno a su nombre. El técnico vuelve a dejar claro que su prioridad es mantenerse en el fútbol de club, mientras el proyecto de la Azul y Blanco sigue bajo la dirección de Luis Fernando Tena.