Guastatoya vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Así llegan Guastatoya y Marquense
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Antigua GFC por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense viene de caer derrotado 1 a 2 ante Mixco. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Guastatoya quien ganó 0 a 2.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 18 puntos (5 PG – 3 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (6 PG – 5 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|41
|20
|13
|2
|5
|10
|2
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|3
|Antigua GFC
|39
|20
|12
|3
|5
|15
|7
|Marquense
|23
|20
|6
|5
|9
|-11
|12
|Guastatoya
|18
|19
|5
|3
|11
|-16
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 20: vs Municipal: 26 de noviembre – 19:30 horas
- Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
Horario Guastatoya y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas