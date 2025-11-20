Guastatoya vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

El cotejo entre Guastatoya y Marquense, por la fecha 21 del Apertura, se jugará el próximo domingo 23 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en el estadio David Cordon Hichos.

Así llegan Guastatoya y Marquense

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Antigua GFC por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense viene de caer derrotado 1 a 2 ante Mixco. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y fue Guastatoya quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 18 puntos (5 PG – 3 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (6 PG – 5 PE – 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 41 20 13 2 5 10 2 Municipal 39 19 11 6 2 21 3 Antigua GFC 39 20 12 3 5 15 7 Marquense 23 20 6 5 9 -11 12 Guastatoya 18 19 5 3 11 -16

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 20: vs Municipal: 26 de noviembre – 19:30 horas

Fecha 22: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Horario Guastatoya y Marquense, según país