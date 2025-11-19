Mictlán vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Así llegan Mictlán y Aurora FC
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
Mictlán viene de caer por 0 a 1 frente a Achuapa. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 4 en el arco contrario.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Aurora FC viene de un triunfo 3 a 2 frente a Xelajú. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 5 goles y le metieron 6 en su arco.
El último mano a mano en este certamen fue el 22 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se llevó la victoria por 3 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 20 puntos (5 PG – 5 PE – 10 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (10 PG – 6 PE – 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|41
|20
|13
|2
|5
|10
|2
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|3
|Antigua GFC
|39
|20
|12
|3
|5
|15
|4
|Aurora FC
|36
|20
|10
|6
|4
|6
|10
|Mictlán
|20
|20
|5
|5
|10
|-6
Próximo partido de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Mictlán y Aurora FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas