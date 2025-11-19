Mictlán vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 del Apertura

Aurora FC y Mictlán se enfrentarán en el Estadio La Asunción el próximo sábado 22 de noviembre desde las 16:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 21 del Apertura.

Así llegan Mictlán y Aurora FC

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

Mictlán viene de caer por 0 a 1 frente a Achuapa. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Aurora FC viene de un triunfo 3 a 2 frente a Xelajú. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 5 goles y le metieron 6 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 22 de octubre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Aurora FC se llevó la victoria por 3 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 20 puntos (5 PG – 5 PE – 10 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (10 PG – 6 PE – 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 41 20 13 2 5 10 2 Municipal 39 19 11 6 2 21 3 Antigua GFC 39 20 12 3 5 15 4 Aurora FC 36 20 10 6 4 6 10 Mictlán 20 20 5 5 10 -6

Próximo partido de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 22: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Horario Mictlán y Aurora FC, según país