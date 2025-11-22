Ronaldo Dinolis marcó un hat-trick en la goleada 4-0 de Mictlán frente a Aurora FC

Mictlán y Aurora FC protagonizaron una fiesta de goles por la fecha 21 del Apertura. Ronaldo Dinolis apareció en tres oportunidades para romper la red rival y fue de suma importancia en el destacado desempeño de Mictlán. Sus goles fueron dos de jugada y otro de penal, en el minuto 43 del primer tiempo, al minuto 10 de la segunda parte y a los 12 minutos en la misma etapa. Osman Salguero también tuvo la oportunidad de anotar en Mictlán y lo hizo a través de una jugada (13′ 1T).

El mejor jugador del partido fue Ronaldo Dinolis. El atacante de Mictlán anotó 3 goles y disparó al arco contrario en 3 oportunidades.

Osman Salguero fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Mictlán marcó 1 gol.

El técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, propuso una formación 4-4-2 con John Faust en el arco; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez y Jonas Herrarte en la línea defensiva; Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Cesar Chinchilla y Kendel Herrarte en el medio; y Miguel Ángel Lemus y Ronaldo Dinolis en el ataque.

Por su parte, el equipo de Saúl Phillip salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jairo Soriano, Jafet Soriano y Emmanuel Almaraz en defensa; Carlos Quan, José Luis Vivas y Nicolas Lovato en la mitad de cancha; y Paulo Motta, Alejandro Galindo y Andres Echeverria en la delantera.

Wildomar Ramírez fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio La Asunción.

El próximo partido de Mictlán en el campeonato será como visitante ante Cobán Imperial, mientras que Aurora FC recibirá a Mixco.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 23 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 36 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Mictlán

73′ 2T – Salió Kendel Herrarte por William Fajardo

77′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por Igor da Silva

83′ 2T – Salieron Renny Folleco por Emerson Cabrera y Miguel Ángel Lemus por Carlos Barillas

Amonestados en Mictlán:

30′ 1T Cesar Chinchilla y 33′ 2T Renny Folleco

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Carlos Quan por Eddie Ibargüen, Emmanuel Almaraz por Daniel Baján y Andres Echeverria por Diego Ruiz

72′ 2T – Salió Carlos Monterroso por Jorge Batres

Amonestados en Aurora FC: