Ronaldo Dinolis marcó un hat-trick en la goleada 4-0 de Mictlán frente a Aurora FC

El mejor jugador del partido fue Ronaldo Dinolis. El atacante de Mictlán anotó 3 goles y disparó al arco contrario en 3 oportunidades.
Osman Salguero fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Mictlán marcó 1 gol.
El técnico de Mictlán, Flavio Da Silva, propuso una formación 4-4-2 con John Faust en el arco; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez y Jonas Herrarte en la línea defensiva; Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Cesar Chinchilla y Kendel Herrarte en el medio; y Miguel Ángel Lemus y Ronaldo Dinolis en el ataque.
Por su parte, el equipo de Saúl Phillip salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Liborio Sánchez bajo los tres palos; Carlos Monterroso, Jairo Soriano, Jafet Soriano y Emmanuel Almaraz en defensa; Carlos Quan, José Luis Vivas y Nicolas Lovato en la mitad de cancha; y Paulo Motta, Alejandro Galindo y Andres Echeverria en la delantera.
Wildomar Ramírez fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio La Asunción.
El próximo partido de Mictlán en el campeonato será como visitante ante Cobán Imperial, mientras que Aurora FC recibirá a Mixco.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 23 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 36 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Mictlán
- 73′ 2T – Salió Kendel Herrarte por William Fajardo
- 77′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por Igor da Silva
- 83′ 2T – Salieron Renny Folleco por Emerson Cabrera y Miguel Ángel Lemus por Carlos Barillas
Amonestados en Mictlán:
- 30′ 1T Cesar Chinchilla y 33′ 2T Renny Folleco
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salieron Carlos Quan por Eddie Ibargüen, Emmanuel Almaraz por Daniel Baján y Andres Echeverria por Diego Ruiz
- 72′ 2T – Salió Carlos Monterroso por Jorge Batres
Amonestados en Aurora FC:
- 2′ 1T Emmanuel Almaraz, 24′ 1T Carlos Quan, 26′ 1T Jafet Soriano, 26′ 1T José Luis Vivas, 23′ 2T Diego Ruiz y 43′ 2T Nicolas Lovato