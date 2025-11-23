Apertura 2025 | Guastatoya arrasa 5-0 a Marquense y salen del fondo de la tabla

Guastatoya cerró la jornada 21 con una actuación contundente en el estadio David Cordón Hichos, donde goleó 5-0 al Deportivo Marquense. El equipo pecho amarillo mostró intensidad desde el primer minuto y no dio margen de reacción a un rival que llegó con necesidad de sumar.

El marcador se abrió muy temprano, cuando José Almanza convirtió desde el punto penal al minuto 6 luego de una infracción dentro del área. Ese tanto marcó el ritmo del partido, ya que Guastatoya mantuvo la presión alta y generó múltiples aproximaciones en campo contrario.

Al minuto 33 llegó el segundo gol por medio de Renato Sequen, quien aprovechó un rebote para definir dentro del área. La superioridad local se evidenció en cada línea, mientras que Marquense no logró ajustar su bloque defensivo para contener las llegadas constantes del rival.

El dominio se reflejó de nuevo en el marcador cuando Víctor Ávalos firmó un doblete en solo ocho minutos. Primero al 37 y luego al 45, el delantero capitalizó dos jugadas de ataque bien elaboradas para ampliar la diferencia antes del descanso. Guastatoya cerró la primera parte con una ventaja cómoda y un control absoluto del juego.

En el complemento, los locales mantuvieron el ritmo y continuaron generando peligro. Al minuto 70, José Almanza completó su doblete con una definición precisa para colocar el 5-0 definitivo. Guastatoya administró la posesión en los minutos finales sin permitir que Marquense encontrara vías de respuesta.

La goleada tuvo repercusiones directas en la tabla de posiciones, especialmente en la lucha por la clasificación. Con los tres puntos, Guastatoya llegó a 21 unidades y logró salir del fondo de la tabla, dejando de último a Comunicaciones, quien horas más temprano había perdido en su visita a Malacatán.

Para Marquense, la derrota significó un golpe importante en sus aspiraciones. El equipo occidental quedó en la novena posición con 23 puntos, lo que lo obliga a jugarse la clasificación en la última jornada, dependiendo de su propio rendimiento y de lo que hagan los rivales directos.

La jornada 21 finalizó con un marcador abultado que reordena la pelea por los puestos de fase final. Guastatoya ganó, gustó y goleó, mientras que Marquense deberá reaccionar en la fecha decisiva para evitar quedar fuera de la fiesta grande del futbol guatemalteco.