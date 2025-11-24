J.J. Paredes explota: “Lo de Cremas es lamentable” y señala a Sopegno y Fredy Pérez tras la eliminación

Comunicaciones atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos en su historia reciente, luego de quedar eliminado en la fase regular del certamen nacional, tras su derrota en la jornada 21 frente a Malacateco por 2-0. Este resultado dejó sin opciones a los blancos para acceder a la fiesta grande del balompié guatemalteco.

Los cremas no solo han quedado fuera de la final del torneo, sino que también se ubican en la última posición de la tabla. Para un equipo acostumbrado a pelear certamen tras certamen por el título nacional, este torneo ha sido un fracaso, donde el próximo campeonato tendrán como primer objetivo pelear por mantener la categoría del balompie guatemalteco, una situación inédita para el club.

Con las alarmas encendidas, uno de los históricos jugadores y hexacampeón de los cremas, Juan José Paredes, se expresó en sus redes sociales sobre el momento crítico que vive el equipo en este Apertura 2025:

“Lo de Cremas es lamentable. Nosotros, que conocemos lo interno del club, sabemos que desde hace algunos años se han tomado decisiones incorrectas. Aprecio mucho a Sopegno, pero desde que decidió que Fredy portara el gafete de capitán, dejó mucho que desear”.

Asimismo, criticó al portero Fredy Pérez: “Lo que hizo Fredy al callar a nuestra afición no tiene nombre. Pero seguramente lo van a renovar y aumentarán su salario; quien está detrás de él es alguien que tiene mucho poder en Miami. Como aficionados estamos llegando a nuestro límite, y ojo: ¡con la afición no se juega!”.

Paredes también señaló el gran fracaso de Comunicaciones en el presente torneo: “Es parte del fracaso de Cremas que haya jugadores más por amistad o negocios con alguien que aún sigue en el club, pero se esconde y no da la cara. Espero que Sopegno recapacite y le gane la dignidad para que no lo sigan utilizando; él tiene historia con el club”.

Finalmente, cerró con un mensaje contundente: “Profe Sopegno, lo aprecio, pero la dignidad no tiene precio. Póngale un alto a esa persona que cree ser dueño del club. Seguramente se molestarán por manifestarme, pero ya no sabemos de qué manera hablarles para que respeten el escudo del único HEXA”.

De momento, los albos iniciarán a preparar el encuentro de la jornada 22 cuando reciben en la última jornada al cuadro del Xelajú MC con la intención de intentar cerrar de buena manera el certamen.