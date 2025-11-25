Alajuelense vs Xelajú MC: Cientos de aficionados hacen el viaje para respaldar a los chivos en la Copa Centroamericana

La ida de la gran final de la Copa Centroamericana 2025 entre Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense se vive con una enorme expectativa. Los primeros 90 minutos se disputarán este miércoles en suelo costarricense, en el estadio Alejandro Morera Soto, donde se espera un lleno total para este primer capítulo de la serie.

Tanto los superchivos como los manudos buscarán sacar ventaja en este primer capítulo, que promete emociones al límite.

Como ha ocurrido a lo largo del torneo, la afición altense no ha dejado solo a su equipo. En cada visita durante el certamen, como en Panamá, Honduras y El Salvador, los seguidores del Xelajú se han hecho sentir al realizar los diferentes viajes para apoyar a su equipo, con cánticos, banderas y un respaldo incondicional que ha sido clave para alentar a todo el plantel chivo.

En tierras ticas no será la excepción: cientos de aficionados quetzaltecos ya emprendieron el viaje para teñir de rojo y azul las gradas del Morera Soto en apoyo a su equipo y, asimismo, hacerse sentir en el recinto deportivo.

La algarabía es total para la afición altense dónde su equipo está a 180 minutos de escribir una página dorada en su historia y consagrarse campeón en un torneo internacional, algo que al momento no lo ha logrado. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival de jerarquía: el cuadro del Alajuelense, actual bicampeón del certamen y con experiencia en este tipo de series, buscará nuevamente levantar el certamen internacional.

Siguen viajando varios aficionados a Costa Rica, la mejor afición del país PRESENTE en Alajuela. pic.twitter.com/f9dIZakZk9 — XelajúMC (@CSD_XelajuMC) November 25, 2025

Jugadores, cuerpo técnico y afición saben que el primer paso será fundamental: sacar un resultado favorable en la ida para encarar la vuelta en el estadio Cementos Progreso con la ventaja y el respaldo de un estadio que estará repleto por la afición altense.

La gran final de ida de la Copa Centroamerica entre Xelajú MC y Alajuelense se disputará a las 20:00 horas.