Xelajú MC se entrena en el estadio Ricardo Saprissa en Costa Rica previo a la final de ida

El plantel dirigido por Amarini Villatoro se encuentra en territorio costarricense desde el sábado anterior, con el objetivo de cumplir una planificación completa antes del encuentro frente a Liga Deportiva Alajuelense.

El duelo de ida está programado para el miércoles a las 20 horas en el estadio Alejandro Morera Soto, donde se espera una gran presencia de aficionados quetzaltecos.

El compromiso ha adquirido relevancia para la institución quetzalteca, ya que representa una oportunidad histórica dentro del ámbito internacional. Xelajú buscará obtener un resultado favorable que le permita llegar con ventaja al partido de vuelta, programado para el 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso.

La expectativa alrededor del encuentro se ha mantenido alta entre jugadores, cuerpo técnico, directivos y aficionados, quienes han acompañado al equipo durante su participación en el torneo regional.

Como parte de su preparación, el entrenador Amarini Villatoro ha realizado trabajos específicos para afinar el rendimiento del plantel. Además, el técnico observó de primera mano al rival, asistiendo el domingo anterior al partido en el que Alajuelense venció 2-0 al Sporting FC.

Antes del viaje a Costa Rica, Xelajú disputó el viernes anterior su partido por la jornada 21 del Torneo Apertura 2025, en el que venció 3-1 a Cobán Imperial. Ese resultado permitió al equipo ascender posiciones en la tabla y mantenerse en la lucha por clasificar a la fase final del campeonato.

En el Apertura, los ocho primeros lugares avanzan a la disputa por el título, y el triunfo ante Cobán dejó a los chivos con posibilidades de asegurar uno de esos puestos en la última jornada de la fase de clasificación.