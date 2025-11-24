Xelajú MC se entrena en Costa Rica enfocado en la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense

El cuadro de Xelajú MC viajó a Costa Rica el pasado sábado 22 de noviembre para disputar el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana 2025.

Los superchivos, dirigidos por el técnico guatemalteco Marvin Amarini Villatoro, se enfrentarán este miércoles a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto en busca de sacar ventaja en el primer encuentro de la gran final.

Los altenses, con la concentración al máximo, ya se encuentran en territorio costarricense, enfocados en los primeros 90 minutos de un partido historico. Este será uno de los partidos más importantes para la institución chiva, que buscará conquistar el título internacional, una auténtica hazaña para el club.

El plantel de Xelajú MC ya entrena en Costa Rica, con la mira puesta en el encuentro del próximo miércoles. Amarini Villatoro llevó a toda la expedición chiva, con 23 jugadores a su disposición; sin embargo, no estará el guardameta Nery Lobos, quien quedó fuera por lesión.

Los Superchivos buscarán dar el primer golpe en el partido de ida y llevarse una ventaja para el encuentro de vuelta, donde serán locales en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 reciento dónde han sido locales en todo el certamen.

Es importante destacar que Xelajú MC se convirtio en el primer equipo guatemalteco en disputar la final de este torneo bajo su nuevo nombre dónde anteriormente, Comunicaciones fue campeón cuando la competencia se denominaba Liga Concacaf.

Por su parte, el cuadro altense también buscará evitar que Alajuelense se consagre tricampeón del torneo. La ilusión está al máximo en la afición chiva y en el equipo, que se prepara a fondo para no dejar margen de ventaja al rival y llevar este título histórico a casa.