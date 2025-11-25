Alajuelense vs. Xelajú MC: Día, hora y dónde ver el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense vs. Xelajú MC: Día, hora y dónde ver el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana

El Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan en el partido de ida de la gran final de la Copa Centroamericana 2025.

Herberth Marroquín

Este miércoles se jugará el partido de ida de la gran final de la Copa Centroamericana del 2025 entre el Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto, en Costa Rica, donde ambos equipos buscarán dar el primer golpe en esta serie de 180 minutos.

El conjunto superchivo, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, llega por primera vez a una final de este certamen internacional, hecho histórico para la institución altense, que ahora busca consagrarlo con la obtención del título.

Por su parte, Liga Deportiva Alajuelense regresa a una final de la Copa Centroamericana con el objetivo de conquistar el tricampeonato del torneo. El equipo costarricense cuenta con experiencia en estas instancias y buscará sacar ventaja de ese factor.

Ambos clubes alcanzaron la final tras superar semifinales muy disputadas que se definieron en la tanda de penales. Xelajú MC eliminó a Real España en el estadio Cementos Progreso, mientras que Alajuelense avanzó tras vencer a Olimpia como visitante.

El duelo entre quetzaltecos y ticos promete ser intenso desde los primeros minutos, con ambos equipos enfocados en buscar el arco contrario para obtener ventaja en este primer episodio.

Día, hora y dónde ver la final de ida de la Copa Centroamericana

El partido de ida de la gran final entre Alajuelense y Xelajú MC se disputará este miércoles 26 de noviembre, en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 20.00 horas. Podrá verse en vivo por la señal de ESPN, Disney+ y en el en vivo de Prensa Libre.

Herberth Marroquín

