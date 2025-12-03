Copa Centroamericana: Este es el posible once de Xelajú MC para enfrentar al Alajuelense

Este miércoles 3 de diciembre se vivirá una noche histórica para el futbol nacional, cuándo el Xelajú MC recibirá en el estadio Cementos Progreso al cuadro de la Liga Deportiva Alajuelense, en el encuentro de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, un duelo que promete emociones de principio a fin.

El cuadro superchivo, dirigido por el estratega guatemalteco Amarini Villatoro, está a las puertas de una hazaña historica para los quetzaltecos: conquistar su primer título internacional.

Tras el empate 1-1 en el partido de ida en tierras costaricenses, con anotación de Jesús López, los quetzaltecos llegan con una ligera ventaja gracias al gol de visita, que podría ser determinante en esta gran final.

La tarea no será sencilla, en dónde enfrente está el actual bicampeón del certamen, que busca mantener su hegemonía y lograr el tricampeonato. Sin embargo, Villatoro y sus jugadores saben que no hay margen de error y saldrán con lo mejor de su plantilla para buscar los goles que les den la victoria y el título regional.

El encuentro promete ser electrizante, con dos equipos que buscarán el arco rival desde los primeros compases del partido. Para los quetzaltecos, no hay mañana: esta noche esperan escribir una página dorada y regalarle una alegría a su fiel afición, que ha acompañado al equipo en cada paso en este certamen.

El posible once de Amarini Villatoro para la final de vuelta de la Copa Centroamericana