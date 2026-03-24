Jefes de bloque discuten propuestas para mitigar incremento en precios de los combustibles

Los jefes de bloque de las distintas bancadas del Congreso se reunieron este martes 24 de marzo para discutir iniciativas de ley que buscan mitigar el alza en los precios de los combustibles.

Además, el jefe de cada bancada presentó propuestas para atender esta situación del alza en precios de la gasolina. También estuvieron presentes autoridades de algunos ministerio de Estado.

Durante el análisis de medidas para mitigar el alza de los combustibles, diputados cuestionaron la capacidad real del Estado para financiar un posible subsidio.

En el debate se destacó que la propuesta respaldada por el Ejecutivo contempla una readecuación presupuestaria y descarta una ampliación del presupuesto para financiar subsidios al diésel y a las gasolinas.

Diputados afirmaron que hay recursos subejecutados que podrían destinarse a este tipo de apoyo, mientras insistieron en que el subsidio debe llegar directamente al consumidor final y no a los importadores.

También plantearon críticas contra algunas empresas del sector de combustibles por posibles antecedentes de irregularidades en el manejo de subsidios y cuestionaron su rol en el aumento de los precios.

En el debate legislativo, algunos bloques rechazaron la vía del subsidio y propusieron como alternativa la suspensión temporal del impuesto al petróleo durante seis meses, al argumentar que este se ha pagado históricamente sin reflejar mejoras en infraestructura vial.

En la reunión, el Ministerio de Energía y Minas indicó que, para implementar precios máximos, sería necesario reformar la Ley de Hidrocarburos, ya que el marco legal actual no permite fijarlos, incluso en contextos de crisis.

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También indicó que trabaja en conjunto con la Superintendencia de Competencia para identificar en qué etapa de la cadena —importación, distribución o venta final— podría existir especulación y aplicar sanciones.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas indicó que, según proyecciones internacionales, el precio del petróleo podría mostrar una tendencia a la baja en los próximos meses.

El diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, presentó ante la Instancia de jefes de bloque una iniciativa de ley que busca establecer un apoyo social temporal para los consumidores de combustibles.

La propuesta contempla subsidios por un período de dos meses los cuales se verían reflejados en la factura emitida a los consumidores.

La medida entraría en vigor a partir de la publicación de su respectivo reglamento.

El Congreso continúa analizando distintas iniciativas para definir el mecanismo más viable de apoyo ante el incremento del costo de los combustibles. Para las 14 horas de este martes está prevista sesión ordinaria en el Hemiciclo y podría estar en agenda el tema de los combustibles.

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