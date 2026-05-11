ECONOMÍA
Gasolina y diésel bajan casi Q2: estos son los precios por galón del 12 al 18 de mayo, según el MEM
La gasolina superior, la regular y el diésel reportaron bajas de entre Q1.77 y Q2.12 por galón. Estos son los precios vigentes en modalidad autoservicio desde el 12 de mayo.
A partir del 12 de mayo, en modalidad autoservicio en la Ciudad de Guatemala, el galón de gasolina superior se cotiza en Q37.56, la regular en Q36.56 y el diésel en Q33.81, según el informe del MEM. (Foto, Prensa Libre: EFE)
A partir del 12 de mayo, los guatemaltecos pagarán menos por cada galón de combustible en Guatemala, según la más reciente informe de precios al consumidor publicado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El galón de gasolina superior tendrá un costo de Q37.56 y el de gasolina regular Q36.56. En ambos casos, la rebaja aplicada fue de Q1.77 por galón.
El diésel también registrará una baja de precio, con una reducción de Q2.12. A partir del 12 de mayo el galón de diésel costará Q33.81.
Precio sugerido por galón de combustible en la ciudad de Guatemala (autoservicio)
La reducción ocurre después de que los combustibles experimentaran incrementos, en la segunda semana de que entrará en vigor el subsidio, durante la semana del 5 al 11 de mayo, cuando la gasolina superior aumentó Q2.60, la regular Q2.57 y el diésel Q1.61.
Con las nuevas referencias, el mercado refleja una corrección parcial de esos aumentos, especialmente en las gasolinas, mientras que el diésel registra una disminución superior al incremento previo.
|Combustible
|5-11 mayo
|12-18 mayo
|Variación
|Gasolina superior
|Q39.33
|Q37.56
|-Q1.77
|Gasolina regular
|Q38.33
|Q36.56
|-Q1.77
|Diésel
|Q35.93
|Q33.81
|-Q2.12
Los nuevos precios publicados por el MEM para la capital aparecen en el informe vigente del 12 al 18 de mayo.
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Precios varían en el interior del país
Según el reporte de precios de sugerencia del Ministerio de Energía y Minas, Flores, Petén, continúa registrando algunos de los precios más altos del país, mientras que Puerto Barrios, Izabal, presenta de las referencias más bajas.
En modalidad autoservicio los precios están en los siguiente rangos:
|Departamento
|Superior
|Regular
|Diésel
|Flores, Petén
|Q38.71
|Q37.71
|Q34.96
|Cobán
|Q38.08
|Q37.08
|Q34.33
|Huehuetenango
|Q38.04
|Q37.04
|Q34.29
|Quetzaltenango
|Q37.81
|Q36.81
|Q34.06
|Escuintla
|Q37.43
|Q36.43
|Q33.68
|Puerto Barrios
|Q37.35
|Q36.35
|Q33.60