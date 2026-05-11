Alza del petróleo continúa, pero el MEM anticipa rebaja en gasolinas y diésel

El viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, afirmó que el precio internacional del petróleo mantiene una tendencia al alza desde principios de año, situación que también ha impactado en el incremento del diésel y las gasolinas en Guatemala.

Barrios explicó que el apoyo temporal aprobado por el Gobierno busca mitigar parcialmente el costo para los consumidores; sin embargo, señaló que los precios continúan elevados debido al comportamiento internacional del mercado.

El subsidio aprobado por el Congreso y a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) consiste en Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular y superior, beneficio que tendrá vigencia durante tres meses y para el cual el Congreso aprobó Q2 mil millones.

Según detalló el funcionario, el precio de referencia de la gasolina regular es de Q43.33 por galón, pero con el subsidio de Q5 el consumidor paga Q38.33 en modalidad de autoservicio. En el caso del diésel, el descuento aplicado es de Q8 por galón.

El viceministro indicó que el Ministerio de Energía y Minas utiliza un promedio de cinco días del precio internacional del combustible para establecer el valor de referencia en Guatemala, incluidos costos de traslado, peajes, seguros y almacenamiento.

Primer desembolso

Además, recordó que el subsidio comenzó a aplicarse el 28 de abril y que el primer pago a las empresas importadoras asciende a Q175.5 millones, monto que el MEM prevé desembolsar entre el 8 y el 11 de mayo, luego de completar las validaciones administrativas correspondientes.

Barrios añadió que el segundo pliego de precios de referencia, vigente del 5 al 11 de mayo, reflejó incrementos de Q2.60 por galón en las gasolinas y de Q1.60 en el diésel, derivados del comportamiento internacional del petróleo.

Asimismo, aseguró que si las estaciones de servicio no aplican los precios correspondientes, la población puede presentar denuncias a través del 1544 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), para efectuar las verificaciones respectivas.

Sin embargo, adelantó que las tendencias internacionales reflejan una posible reducción de entre Q1 y Q2 en los precios de los combustibles durante la próxima actualización semanal, aunque aclaró que el dato definitivo dependerá del cierre internacional del mercado.