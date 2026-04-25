¿Estaba desaparecido? Madre del tirador de Teotihuacán revela datos sobre Julio César Jasso

Conforme a lo expuesto por el medio de comunicación mexicano Milenio, la última conversación que María Guadalupe Ramírez Valencia tuvo con su hijo, Julio César Jasso Ramírez, fue sobre un viaje a Rusia. El mexicano, de 27 años, le dijo que un taxi pasaría por él para llevarlo al aeropuerto y que la llamaría al llegar, pero nunca la llamó.

Días después, María Guadalupe se dio cuenta de que el nombre de su hijo apareció en todos los noticieros del país, debido a que era el hombre que había abierto fuego en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde asesinó a una turista canadiense e hirió a 13 personas más antes de quitarse la vida frente a la policía.

Por lo tanto, una llamada que María Guadalupe hizo al Hotel Villa Meztli, ubicado en el municipio de Teotihuacán de Arista, en el transcurso de la tarde del 20 de abril, confirmó que Julio César Jasso se había hospedado ahí durante los doce días previos al ataque en el complejo arqueológico mexicano, al noreste de la Ciudad de México.

Dadas las circunstancias, María Guadalupe preguntó por el paradero de su hijo y solicitó información sobre el taxi que, según le había dicho, pasaría a recogerlo. Esto se debe a que, doce días antes, el agresor le había dado un número de celular nuevo porque, de acuerdo con lo que le dijo, había tenido problemas con su teléfono anterior.

Buscaba a su hijo desaparecido

"Yo pensé que ya había ido un taxi a recogerlo, que iba al aeropuerto. Me dijo: 'Cuando llegue al aeropuerto te marco', pero ya no me marcó. Le llamé a su número y no me contestó", relató María Guadalupe Ramírez Valencia durante la llamada al Hotel Villa Meztli, de conformidad con la información revelada por el noticiero mexicano Telediario.

Ante esta situación, desde el estado mexicano de Puebla, a más de dos horas de Teotihuacán, y sin conocer el paradero de su hijo, la mujer solicitó información sobre el vehículo que lo habría recogido: “Quería ver si se pudiera saber qué taxi fue para, por medio de ahí, ver. Me preocupa que no contesta”, dijo en la comunicación con el hotel.

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Asimismo, tal como lo informaron Milenio y Telediario, durante la llamada con el Hotel Villa Meztli, la madre del agresor también proporcionó el número telefónico con el que mantenía contacto reciente con Julio César Jasso Ramírez y explicó que, doce días antes, él le había informado que cambiaría de número por problemas con su celular.

Sin embargo, fue hasta la noche del pasado lunes 20 de abril cuando la familia Ramírez se enteró, a través de los medios de comunicación mexicanos, de que Julio César Jasso había sido identificado como el responsable del ataque armado en la zona de Teotihuacán y que presuntamente lo había planeado con varios meses de anticipación.

El agresor buscaba evitar ser rastreado

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) demostraron que el pasado martes 14 de abril, seis días antes del ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, Julio César Jasso Ramírez adquirió un teléfono análogo y, con este movimiento, habría buscado evitar ser rastreado por las autoridades.

A su vez, la investigación oficial demostró que Julio César Jasso Ramírez actuó solo y preparó el atentado con al menos dos meses de anticipación, desde que el martes 17 de febrero contactó al Hotel Villa Meztli para reservar una habitación del miércoles 8 al lunes 20 de abril, día en el que llegó a Teotihuacán y disparó contra 14 personas.