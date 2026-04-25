Siete muertos en la Vía Panamericana: Petro cataloga de “terroristas” a autores del atentado

Durante la tarde de este 25 de abril, el presidente colombiano Gustavo Petro catalogó de "terroristas, fascistas y narcotraficantes" a los responsables del ataque con un cilindro bomba que dejó al menos siete muertos y 17 heridos tras impactar varios vehículos en la Vía Panamericana, en el municipio de Cajibío, departamento de Cauca.

"¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia. El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y controlar la población. Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes", añadió.

"Su jefe se llama Marlon, plenamente identificado por la inteligencia policial y militar. Los frentes en el Cauca son delincuentes contra la humanidad y así deben ser tratados. Quieren que la extrema derecha, el fascismo, gobierne Colombia porque saben que con ellos hacen sus negocios de cocaína y oro ilícito", agregó Petro en redes sociales.

"Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista. Los quiero encima de sus finanzas, quiero los mejores soldados para enfrentarlos, quiero que el pueblo se libere de esta mafia. Quiero firmar la acusación demorada sin razón para denunciar con nombre propio a sus jefes ante la Corte Penal Internacional", concluyó.

¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia.



El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población.



Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

"Criminales contra la humanidad"

El jefe de Estado señaló que estos grupos hacen parte de frentes vinculados a Iván Mordisco, el hombre más buscado del territorio colombiano, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los que calificó como "criminales contra la humanidad".

Gustavo Petro aseguró que estas organizaciones buscan producir miedo masivo en la población colombiana a través de la violencia y sostuvo que ese temor es utilizado tanto por el narcotráfico como por sectores extremistas para ejercer control territorial y político, principalmente en el suroccidente de Colombia, donde se encuentra Iván.

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Ante esta situación, el pronunciamiento del mandatario se produce tras una escalada de violencia en el suroeste del país, donde en las últimas horas también fueron perpetrados ataques con explosivos contra unidades militares en Cali y Palmira, en el departamento de Valle del Cauca, así como contra un radar de la Aeronáutica Civil.

Estos hechos han sido atribuidos por el Ejército colombiano a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central, una facción que no se acogió al acuerdo de paz del 2016 y continúa operando ilegalmente, por lo que ha sido clasificada como uno de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) por la administración de Gustavo Petro.

Petro pide intensificar la ofensiva

Frente a este escenario, el presidente colombiano pidió intensificar la ofensiva contra estas organizaciones, incluido el seguimiento de sus finanzas por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el despliegue de más fuerza militar en el departamento del Cauca, uno de los 32 que conforman la República de Colombia.

Por último, Gustavo Petro anunció que avanzará en la denuncia formal contra los jefes de estos grupos ante la Corte Penal Internacional, al considerar que sus acciones constituyen crímenes de carácter internacional, dado que su misión es juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.