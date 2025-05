Wola muestra preocupación por posible detención de siete periodistas salvadoreños de El Faro

“Noticias extremadamente preocupantes provenientes de El Salvador“, publicó WOLA en X en respuesta a una publicación del referido medio.

La publicación de El Faro dice que “una fuente confiable en El Salvador informó a El Faro que la Fiscalía General, controlada por Bukele, está preparando al menos siete órdenes de captura contra miembros de El Faro“.

“La fuente se comunicó con el periódico tras la publicación de una entrevista con dos exlíderes de los Revolucionarios del Barrio 18 sobre la larga relación de Bukele con las pandillas”, indica la publicación.

WOLA subrayó que “el periodismo independiente es vital para la democracia y los periodistas deberían poder realizar su trabajo sin temor a ser perseguidos”.

“La criminalización de la prensa en Centroamérica sigue siendo un problema importante“, añadió.

🇸🇻 Extremely concerning news coming out of #ElSalvador.



Independent journalism is vital to democracy and journalists should be able to do their jobs without fear of persecution.



Criminalization of the press in Central America remains a major issue. https://t.co/l2jGDODSKY