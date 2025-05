EE. UU. arresta a 16 miembros del Cartel de Sinaloa y confisca 3 millones de pastillas de fentanilo

La acción abarcó varios puntos cercanos a la frontera sur de Estados Unidos, como Albuquerque, en Nuevo México, y Phoenix, en Arizona, según detallaron las autoridades.

“Estamos muy orgullosos de anunciar hoy un histórico arresto del Cartel de Sinaloa y marca, hasta la fecha, la victoria más significativa en la lucha de nuestra nación contra el fentanilo y el narcotráfico”, declaró Pamela Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, en una rueda de prensa.

En el operativo, liderado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), las autoridades decomisaron 11,5 kilogramos adicionales de fentanilo, 35 kilogramos de metanfetaminas, 35 kilos de cristal, 7,5 kilos de cocaína, 4,5 kilos de heroína, 49 armas y 5 millones de dólares en efectivo.

Bondi enmarcó la operación en la lucha del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el fentanilo.

“Vienen más confiscaciones, vienen más arrestos. Les garantizo eso. Y que mejor se cuiden estos traficantes, estos vendedores, porque no estaremos negociando”, advirtió la funcionaria.

Largest Fentanyl Bust in DEA History: Authorities Seize Over 400 Kilograms of Fentanyl in Record-Shattering Operation



🔗: https://t.co/w5AbjIrD99 pic.twitter.com/yDpHRS5ccd