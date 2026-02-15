Bukele critica al ministro de Seguridad de Honduras por cuestionar el modelo salvadoreño

Bukele criticó al nuevo ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Onán Velásquez, luego de que este afirmara que el llamado “modelo Bukele de seguridad” no es una receta replicable en todos los países.

Nayib Bukele critica ministro de Seguridad Honduras derechos humanos criminales

Las declaraciones del ministro hondureño Gerson Onán Velásquez sobre el modelo de seguridad implementado en El Salvador provocaron la reacción del presidente Nayib Bukele en redes sociales. (Foto Prensa Libre: EZEQUIEL BECERRA / AFP).

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó en X al nuevo ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Onán Velásquez, por “defender los ‘derechos humanos’ de los criminales”.

Cerca de la medianoche del sábado 14 de febrero, Bukele compartió un video en el que Velásquez es cuestionado sobre el llamado “modelo Bukele de seguridad” y responde que “no es una receta para replicar exactamente en todos los países”.

El funcionario hondureño explicó que El Salvador tiene características particulares en aspectos territoriales, políticos y de seguridad. Además, afirmó que existe “un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas, inclusive, que van en contra de los derechos humanos”.

“Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo ministro de Seguridad defender los ‘derechos humanos’ de los criminales es triste, de verdad”, escribió Bukele.

Lea también: “Un gran tipo”: los elogios de Trump a Bukele en Washington y qué dijo sobre los líderes latinoamericanos

Agregó que “miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”.

El Salvador cerró el 2025 con una reducción de los homicidios hasta los 82. El Gobierno de Bukele atribuye esa baja, principalmente, al régimen de excepción vigente desde marzo del 2022, con el cual se suspenden garantías constitucionales.

Ese régimen cumplirá cuatro años de vigencia en marzo del 2026 y ha dejado más de 90 mil detenciones, unas 470 muertes en cárceles y más de 6,400 denuncias por atropellos, como detenciones arbitrarias y torturas, según organizaciones humanitarias.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

El Salvador Honduras Nasry Asfura Nayib Bukele Tendencias internacionales 

