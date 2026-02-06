Presidente de Comisión de Postulación para fiscal general del MP convoca a primera sesión el 9 de febrero

El presidente de la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos a fiscal general del Ministerio Público (MP), Carlos Rodimiro Lucero Paz, convocó a los comisionados para el lunes 9 de febrero, a las 15 horas.

Lucero Paz anunció como sede de la Comisión la Sala de Vistas del Organismo Judicial (OJ), la cual ha sido adecuada y equipada para servir como epicentro de “un proceso vital para la democracia de este país”.

También indicó que, como presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del OJ, le corresponde presidir la referida comisión, para la cual fue juramentado en el Congreso.

Afirmó que el OJ da un paso al frente en su compromiso con el Estado de derecho.

Explicó que esa institución busca garantizar la transparencia, por lo que trabajarán en un espacio con la tecnología necesaria para que, según él, la población guatemalteca, la sociedad civil, observadores internacionales y medios de comunicación tengan acceso irrestricto a lo que ocurra en cada sesión.

Añadió que la misión será velar por la legalidad en el proceso de elección de quien liderará la persecución penal, por lo que este debe llevarse a cabo en el marco de la ley.

Aseguró que todo el proceso de elección debe ser “sumamente transparente”, por lo que asumen ese compromiso.

Agregó que la ley exige a los candidatos al MP idoneidad, transparencia y ética. El lunes podrían discutir las tablas de gradación, parámetros y requisitos.

El 3 de febrero, el pleno del Congreso juramentó a los 15 comisionados de la postuladora del MP.

La función de la Comisión de Postulación es elegir a seis profesionales e integrar con ellos una nómina que será entregada al presidente, quien deberá elegir al nuevo fiscal general del MP, cargo que actualmente ocupa la fiscal Consuelo Porras.

